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Оползень разрушил часть единственной кубанской трассы в Сочи

В Краснодарском крае оползень разрушил часть автодороги Джубга — Сочи
Сход грунта произошел в ночь на 20 февраля в районе 70-го км трассы А-147 со стороны Сочи, на дороге ввели реверсивное движение

Фото:Transport_i_dorogi / Telegram Фото:Transport_i_dorogi / Telegram Фото:Transport_i_dorogi / Telegram

В Туапсинском районе Краснодарского края на участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи сошел оползень, часть дороги разрушена. Об этом сообщили в департаменте транспорта Сочи.

Инцидент произошел на участке недалеко от поселка Дедеркой. В региональном управлении МЧС сообщили, что сход грунта произошел в ночь на 20 февраля в районе 70-го км трассы со стороны Сочи на протяжении около 20 м, пишут«Кубанские новости».

Нижний слой грунта продолжает разрушаться, в «Упрдор «Черноморье» сообщили, что на трассе ввели реверсивное движение. По данным управления, затора на дороге сейчас нет.

Трасса Джубга — Сочи протяженностью 171 км — единственная автомобильная дорога, соединяющая Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на этом маршруте составляет в среднем 10 часов, сообщали в «Автодоре».

Накануне, 19 февраля, оползень сошел в районе 126-го км трассы, возле поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи, дорога была перекрыта. На части территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение.

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Сочи Краснодарский край оползень трасса
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