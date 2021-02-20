В России второй раз за неделю выявили менее 13 тыс. заразившихся COVID

За сутки в стране коронавирусом заразились 12 953 человека. 17 февраля выявили на 100 с лишним случаев меньше. До этого такие низкие показатели были зафиксированы в октябре

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки COVID-19 обнаружили у 12 953 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Это второй раз за неделю, когда в стране выявляют менее 13 тыс. заразившихся (17 февраля зафиксировали 12 828 случаев). Ранее такие низкие показатели были зафиксированы в октябре прошлого года.

Общее число инфицированных в стране достигло 4 млн 151 тыс. 984 человек, из них почти 3,7 млн вылечились. За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали во всех 85 регионах России. Больше всего заболевших оказалось в Москве (1623), Санкт-Петербурге (1092), Подмосковье (690), а также в Нижегородской (413), Воронежской (337) и Ростовской (315) областях.

За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 480 пациентов. Общее число смертей, по данным штаба, составило 82 876. Больше всего с начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве (14 689), Петербурге (10 738) и Московской области (4423). В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.