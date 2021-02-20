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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй раз за неделю выявили менее 13 тыс. заразившихся COVID

За сутки в стране коронавирусом заразились 12 953 человека. 17 февраля выявили на 100 с лишним случаев меньше. До этого такие низкие показатели были зафиксированы в октябре
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки COVID-19 обнаружили у 12 953 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Это второй раз за неделю, когда в стране выявляют менее 13 тыс. заразившихся (17 февраля зафиксировали 12 828 случаев). Ранее такие низкие показатели были зафиксированы в октябре прошлого года.

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Общее число инфицированных в стране достигло 4 млн 151 тыс. 984 человек, из них почти 3,7 млн вылечились. За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали во всех 85 регионах России. Больше всего заболевших оказалось в Москве (1623), Санкт-Петербурге (1092), Подмосковье (690), а также в Нижегородской (413), Воронежской (337) и Ростовской (315) областях.

За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 480 пациентов. Общее число смертей, по данным штаба, составило 82 876. Больше всего с начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве (14 689), Петербурге (10 738) и Московской области (4423). В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Фото:chumakovs.ru

Эти данные расходятся с подсчетами Росстата. По информации статистического ведомства, число умерших с COVID-19 в России за все время пандемии превысило 162 тыс. человек. Росстат учитывает также тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, и тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 заболеваемость смертность
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