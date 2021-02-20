Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика

Общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 3 млн человек, подсчитал РБК. Как проходит кампания в регионах страны — в инфографике

РБК собрал данные о ходе вакцинации от региональных властей и из публикаций оперштабов. Лидером по доле населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины, оказалась Сахалинская область — 5,12%, на втором месте столица с 4,73%. В антилидерах — республики Северного Кавказа.

В 15 субъектах Федерации нет данных, сколько человек прошли ревакцинацию, к ним относится и Москва. На первом месте по доле полностью иммунизированных жителей оказалась Магаданская область.