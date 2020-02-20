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ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Они переделывали гражданское оружие под боевое и занимались изготовлением боеприпасов. В ходе операции спецслужба изъяла 76 единиц огнестрельного оружия, осколочные гранаты и более 11 кг взрывчатых веществ
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и МВД выявили подпольную сеть оружейников, которая действовала в 19 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовики пресекли деятельность 39 человек, которые, по данным ведомства, переделывали гражданское оружие под боевое и выпускали боеприпасы.

Когда именно проводилась спецоперация, ЦОС не уточняет. В ходе нее оперативники выявили четыре подпольных мастерских, а также изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства: автоматы, пулеметы, винтовки, пистолеты-пулеметы, пистолеты, карабины и револьверы.

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Помимо этого были обнаружены 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, более 11 кг тротила и пороха, пять приспособлений для бесшумной стрельбы, около 3 тыс. патронов и оборудование для производства боеприпасов. Все оружие направили на криминалистическое исследование.

30 января ФСБ отчиталась о ликвидации в Калужской области нелегального цеха, где небоевое оружие модицифировали и переделывали под стрельбу автоматическим огнем. По данным ведомства, мастерскую создали члены стрелкового клуба «Паритет СВ». Во время рейда было изъято более 1,2 тыс. единиц оружия, в том числе пулеметы, снайперские винтовки и карабины.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФСБ, спецоперация, оружие
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