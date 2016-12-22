Суд арестовал вице-президента ОАК

Следствие считает, что госкорпорация завысила контракт на отделку интерьеров трех Як-43 для управления делами президента. «Я бы никогда не посмел прикоснуться к бюджетным деньгам», — заявил арестованный вице-президент ОАК

Сергей Герасимов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Басманный суд Москвы арестовал вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова на срок до 9 декабря. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Герасимова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд решил удовлетворить ходатайство следователя и оставить Герасимова под стражей, приводит агентство слова судьи Артура Карпова. Следователь посчитал, что вице-президент ОАК «может скрыться от следствия, знаком с методами и способами конспирации, был высокопоставленным сотрудником силовых структур». «Он может вступить в связь с неустановленными участниками преступления», — сказал следователь, передает «Интерфакс».

Герасимов отрицал свою вину. Он сказал, что у него «никогда не было и мысли совершать противоправные действия в отношении летного отряда»: он его «курирует 16 лет». «Я бы никогда не посмел прикоснуться к бюджетным деньгам, тем более зная ситуацию внутри летного отряда», — сказал он на суде.

Адвокат Герасимова Александр Васанов просил суд избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста, так как дело относится к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. «Следствие не представило данных о том, что Герасимов может как-то скрыться. Наоборот, он и его супруга всячески следствию содействовали», — подчеркнул защитник.

Ранее до 9 декабря был арестован генеральный директор компании «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк. Защитник Романюка Наталья Весельницкая просила избрать для предпринимателя ​более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 1 млн руб.

Герасимов и Романюк обвиняются в хищении 174 млн руб. из бюджетных средств. Против них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159. УК РФ (хищение в особо крупном размере).

По версии следствия, специальный летный отряд «Россия» заключил контракт с ОАК на 394 млн руб. После получения контракта ОАК заключила контракт с «Вемина Авиапрестиж» на 375 млн руб. При этом госкорпорация перечислила компании Романюка 315 млн руб. в качестве аванса. Контракт подразумевал установку новых интерьеров в три самолета Як-43, которые числятся за управделами президента. В СКР считают, что контракт завышен на 174 млн руб.​