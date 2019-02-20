Минобороны установит новейшую сеть комплексов слежения за космосом

В ближайшие годы в России будут развернуты комплексы, с помощью которых военные смогут контролировать космическое пространство

Фото: Павел Львов / РИА Новости

О намерении Минобороны развернуть целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего космическими войсками Игорь Морозов. По его словам, они появятся в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

«С вводом их в строй Воздушно-космические силы будут способны постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот», - пообещал Морозов.

Генерал-майор также рассказал, что благодаря оптико-электронному комплексу «Окно» военные сейчас могут обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тысяч километров.

Морозов указал, что в настоящее время на орбите находятся космические аппараты нового поколения по обнаружению стартов баллистических ракет. «Продолжается работа по наращиванию орбитальной группировки Системы предупреждения ракетного нападения и развитию наземной инфраструктуры, предназначенной для её управления», - сказал он.

В России космические войска были созданы в 2001 году, позднее они вошли в состав ВКС в статусе рода войск. В июне прошлого года о необходимости создать военно-космические силы в США заявил Дональд Трамп. Он объяснил, что космос относится к важнейшим вопросам национальной безопасности. Президент Соединенных Штатов добавил, что не хочет, чтобы Россия и Китай были впереди его страны в этой области. Более того, Трамп подчеркнул намерение «обеспечить американское господство в космосе».