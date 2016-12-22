В Москве возбудили уголовные дела о фиктивных дворниках ГБУ «Жилищник»

Сотрудники ГБУ «Жилищник» фиктивно трудоустроили дворников и незаконно получили доход в размере более 500 тыс. руб., говорят источники РБК. В СКР расследуют три уголовных дела по факту мошенничества

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В понедельник, 19 февраля, в Восточном округе Москвы было возбуждено сразу три уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Сокольники».

По мнению правоохранительных органов, сотрудники организации фиктивно трудоустроили на работу дворников многоквартирных домов, рассказал РБК источник в полиции. Информацию подтвердил источник в Следственном управлении СКР по Москве.

«Известно, что ряд лиц из числа сотрудников ГБУ получали деньги за фактически невыполненную работу», — отметил источник в полиции. Заработная плата для так называемых «мертвых душ» поступала на банковские карты, находившиеся в распоряжении сотрудников ГБУ, добавил собеседник. По его словам, следствие установило, что за прошедший год сотрудники ГБУ «Жилищник района Сокольники» незаконно получили более полумиллиона рублей».

РБК отправил запросы в МВД и в СКР.

Ранее заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов написали мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором предложили ему проверить реальное соответствие численного состава дворников столицы штатному расписанию. «Не исключаем, что в результате незаконных действий отдельных должностных лиц один дворник числится одновременно на нескольких участках, что делает физически невозможным выполнение служебных обязанностей в полном объеме», — говорится в письме.

Депутаты также отметили, что плохая уборка московских дворов и улиц после снегопада «не лучшим образом влияет на международный имидж столицы России», и напомнили о ставшем резонансном случае, когда недовольство выразил посол Австралии Питер Теш. Он через Twitter пожаловался Собянину, что тротуары в Кропоткинском переулке не чистили в течение 17 дней, а на улицах в центре образовались горы снега. На следующий день посол рассказал, что снег убрали.

18 февраля заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что мэрия отстранила ряд руководителей, ответственных за плохую уборку снега. «Ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. Сейчас идет достаточно жесткая, принципиальная оценка работы руководителей ГБУ «Жилищник», районных управ, префектур», — рассказал тогда заммэра.

Еще 6 февраля Бирюков пообещал, что работники коммунальных служб устранят последствия снегопада в Москве за пять-шесть дней. На следующий день Бирюков посетовал, что снега очень много. «То есть переместить, передвинуть, вывезти 85 млн​ куб. м. Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, который, если бы погрузить [в него] этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу землю», — пояснил он тогда.

В начале февраля на Московский регион обрушился сильный снегопад, за короткий период на город и пригороды выпало 122% месячной нормы осадков. Снегопад стал рекордным с начала XXI века. По словам Бирюкова, высота сугробов в городе по состоянию на середину февраля 2018 года составила 70 см, что вдвое превышает норму.