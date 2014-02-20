В утренних боях на Майдане погибли более 20 человек

Оппозиционеры утверждают, что 13 человек были убиты снайпером, стрелявшим с крыши одного из прилегающих зданий. У всех погибших активистов - мужчин в возрасте около 20 лет - прицельные ранения груди или шеи.
Со сцены Майдана сообщают, что на Институтской улице, а также на улице Грушевского на крышах действуют снайперы, которые стреляют на поражение. Ликвидировать их пока не удается.
Ранее об обстреле снайпером заявили правоохранительные органы. По официальной информации МВД, погибли трое милиционеров, 30 правоохранителей получили огнестрельные ранения. РБК-Украина со ссылкой на активистов Майдана сообщает, что возле Михайловского собора сегодня из огнестрельного оружия убиты два сотрудника ГАИ. По словам собеседников, ставших свидетелями опознания тел на месте происшествия, характер ран - огнестрельный.
Применение оружия в районе Майдана стало причиной отступления спецназа и внутренних войск.
Точное число раненых среди протестующих неизвестно. Практически каждую минуту пострадавших переносят в многочисленные медицинские пункты в захваченных зданиях.
Партия "Свобода" опубликовала список 11 погибших, которых уже удалось опознать:
Хмиленко Виктор, 1961 г.р., Кировоградская обл.
Ушневич Олег, 1982 г.р., г. Дрогобыч
Ткачук Игорь, 1975 г. р., г. Знаменск
Царек Александр Николаевич, Киевская обл., г. Калинин
Гочин Роман, 1969 г.р.,г. Ходоров
Шилинг Иосиф, 1952 г.р.
Креман Иван, г. Кременчуг
Вереница Роман, 1978 г.р., ст. Яр., Яворовский р-н,
Голоднюк Устим Владимирович, 1994 г.р., г. Збараж Тернопольской обл.
Паращук Юрий, 1966 г.р., г. Харьков
Дзявульський Николай, г. Шепетовка
Тем временем Минздрав Украины сообщил официальные данные о числе погибших и пострадваших. С начала новых столкновений, вспыхнувших в стране 18 февраля, по данным ведомства, погибли уже 35 человек. Число пострадавших выросло до 505 человек, 292 человека госпитализированы.
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