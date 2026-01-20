В России будут чаще проверять роддома и репродуктивные клиники

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В конце 2025 года правительство России повысило категории риска для родильных домов и клиник вспомогательных технологий, поэтому Росздравнадзор будет проверять их чаще. Об этом на Международном конгрессе по репродуктивной медицине в Москве 20 января сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, с 2023 года Росздравнадзор на постоянной основе проводит аудит состояния акушерско-гинекологической службы во всех регионах страны, а также занимается профилактикой нарушений в медицинских организациях, которые оказывают помощь по профилю «акушерство и гинекология». «В конце прошлого года правительством были повышены категории риска для таких медицинских организаций и в связи с этим родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий теперь будут проверяться Росздравнадзором гораздо чаще», — сообщила Самойлова.

Родильные дома осенью прошлого года были правительством отнесены в категорию объектов чрезвычайно высокого риска, в которых один раз в год должно пройти одно из контрольных (надзорных) мероприятий: это может быть выездная проверка, документарная проверка, рейдовый осмотр или выборочный контроль.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно 13 января. Все умершие младенцы родились раньше срока, диагнозы у них были разные. Причины гибели младенцев должна установить комиссия Минздрава.

Уголовное дело было заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и о халатности (ст. 293 УК). Главврачу Виталию Хераскову предъявили обвинение по статье о халатности и избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Второму фигуранту — и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексею Эмиху — предъявили обвинения по обеим статьям. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

19 января суд приостановил на 90 дней работу акушерского стационара № 1 Новокузнецкой ГКБ № 1. Там не было обеспечено соблюдение санитарного законодательства и безопасности здоровья человека, говорилось в сообщении объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.