Митрополит объяснил наличие «плохих людей» и Mercedes в церкви

Проступки священников «не являются грехами церкви», которая представляет собой «общество кающихся», заявил архиерей РПЦ. Ранее помощник главы Новосибирской епархии заявил о праве служителей церкви жить богато

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Сан или должность совершающих «проступки» священников «не пятнают» саму церковь, которая является «обществом кающихся», заявил архиерей Русской православной церкви (РПЦ), митрополит Рязанский и Михайловский Марк, его слова передает портал 62info.

«Мы слышим, что какой-то священнослужитель, например, ездит на Mercedes, на богатой машине. Или кто-то из священников нарушил правила дорожного движения, или что-то еще. Или вот: человек, у которого нелады с законом, награждается церковной наградой за строительство храма. Ну что еще можно сказать? «Ну конечно, это плохие люди, а раз плохие люди — то и церковь плохая». Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Церковь — это общество кающихся», — сказал он.

По словам митрополита, проступки священнослужителей «не являются грехами самой церкви», а наоборот, нарушают заповеди и отделяют их от нее. Таким образом, считает он, сан и должность таких людей «не пятнают саму церковь».

«Всегда важно помнить, что любой грех членов церкви является прежде всего грехом против Иисуса Христа, против главы церкви, против самой церкви. Поэтому, когда мы начинаем ругать церковь, критикуя ее недостойных членов, — мы тем самым не понимаем самой природы церкви», — заключил он.

В конце прошлого года помощник управляющего Новосибирской епархией Александр Сахненко заявил , что служители церкви имеют право жить богато. Он также попросил отстать от истории с яхтой, которую приписывали главе РПЦ патриарху Кириллу. Речь идет о «Палладе», писал телеграм-канал Baza. Ее стоимость оценивалась в $4 млн. Заказчиком строительства яхты было Управление делами президента России, после чего ее передали флоту Спасо-Преображенского монастыря, писал «Коммерсантъ».

«А даже если она патриаршая, я не вижу ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц в хорошие дни катался на яхте и отдыхал на свежем воздухе», — заключил священник.

Патриарх Кирилл в конце прошлого года, после освящения храма Воскресения Словущего в Марьинском парке в Москве, заявил, что богатство не должно вредить нравственной и духовной жизни человека, оно должно в том числе служить спасению его души. «Человек, приобретая материальные ценности... должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, и понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и вовсю, что называется, [во] все тяжкие пускаться, а это испытание», — сказал он.