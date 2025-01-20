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Амурского бизнесмена приговорили к штрафу в ₽48 млн по делу о хищении

Бывшего вице-спикера законодательного собрания Амурской области и известного в регионе строителя осудили по делу о хищении 132 млн руб. при реконструкции здания полиции. Он не признал вину

Суд в Благовещенске вынес приговор гендиректору «Строительной компании № 1» и бывшему вице-спикеру законодательного собрания Амурской области Александру Синькову по делу о мошенничестве из-за хищения бюджетных средств, передает «Амурская правда».

Ему назначено наказание в виде штрафа в 48 млн руб. Еще двум фигурантам — исполнительному директору фирмы Константину Ельцову и инженеру производственного отдела Николаю Сарапулову — 27 млн руб. и 17,5 млн руб. соответственно. Приговор был смягчен с учетом срока содержания подсудимых под стражей, поначалу речь шла о штрафах в 50 млн руб., 30 млн руб. и 20 млн руб.

Все трое осуждены за хищение денег при реконструкции районного здания полиции в Екатеринославке (Октябрьский район Амурской области) в 2013-2015 годах. «Строительная компания № 1» заключила госконтракт на выполнение этих работ, но не выполнила их, а в амурское управление МВД России предоставила подложные документы для оплаты работ на 132 млн руб.

«В результате бюджетные средства были похищены, обязательства по государственному контракту не исполнены, сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства, в эксплуатацию не введено. Отдел полиции не обеспечен оборудованным местом дислокации», — сообщало управление Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.

Синьков в своем последнем слове отрицал вину и отмечал, что 132 млн руб. были полностью израсходованы при проведении работ, а здание полиции по факту было построено, передает Amur Life.

«Амурская правда» пишет, что один из обвиняемых (кто, не уточняется) возместил ущерб почти в 40 млн руб. Чтобы взыскать оставшуюся сумму, было арестовано имущество всех фигурантов дела стоимостью свыше 70 млн руб.

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Из-за непроведенной реконструкции сроки получили также представители силовых ведомств. Экс-начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов и начальник тыла Михаил Робканов в конце 2023-го были приговорены к четырем и пяти годам колонии соответственно. Их признали виновными в подписании документов, приемке работ и оплате 39 млн руб. за фактически невыполненные работы по оформлению проектно-сметной документации для здания МВД в Екатеринославке.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Амурская область хищение штраф
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