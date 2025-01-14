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Суд снизил штрафы осужденным за рекордную для России взятку до ₽4,5 млрд

Осужденным за рекордную взятку снизили взыскание с 7 млрд до 4,5 млрд руб.
Суд оставил в силе приговор экс-следователю Марату Тамбиеву — 16 лет колонии, но снизил сумму взысканий с 7 млрд до 4,5 млрд руб. по делу о самой большой взятке в России в биткоинах
Марат Тамбиев
Марат Тамбиев (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

Сумма взысканий с бывшего начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева и его подчиненной Кристины Ляховенко снижена с 7 млрд до 4,5 млрд руб., передает корреспондент ТАСС с заседания Московского областного суда.

Срок приговора Тамбиеву оставили без изменений — 16 лет колонии строгого режима. Он и Ляховенко стали фигурантами уголовного дела о самой большой взятке в России в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн.

Бывшего следователя задержали весной 2022 года. Силовики нашли в его ноутбуке папку «Пенсия», которая содержала коды доступа к криптокошелькам с биткоинами. По версии следствия, Тамбиев получил взятку в криптовалюте от хакеров из группировки Infraud Organization — граждан Казахстана Константина и Марка Бергманов и эстонца Кирилла Самокутяева — за процессуальные решения, в том числе по их уголовному делу.

Тамбиев не признал вменяемые обвинения. «Считаю, что в этой истории рано или поздно справедливость восторжествует и эта история будет показана совсем в ином свете», — сказал он. По словам защитника экс-следователя Игоря Копенкина, у его подчиненного нет денег на адвокатов, а одного не хватает для эффективной защиты.

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Политика
Андрей Тринев и Сергей Дубинский (слева направо)
Осенью 2024 года Тамбиева приговорили к 16 годам колонии и 500 млн руб. штрафа, на 12 лет запретили работать в госведомствах и лишили звания майора юстиции. Сторона обвинения запрашивала для него 20 лет лишения свободы и 500 млн руб. штрафа. Ляховенко получила девять лет колонии общего режима, восемь лет запрета на работу в органах госвласти и была лишена звания старшего лейтенанта юстиции.

Ранее размер самой крупной взятки в современной России составлял 1,4 млрд руб., ее получил экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. На момент задержания он возглавлял управление Т (преступления в топливно-энергетической сфере, сейчас упразднено) в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Захарченко приговорили к 16 годам колонии, он пытался это решение обжаловать.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Мособлсуд взятка приговор коррупция следователь Москва биткоины
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