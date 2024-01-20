 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В рязанской епархии сообщили о «несусветной вони» с заводов

Фетисов из рязанской епархии сообщил о вони и 20-летнем поиске ее причины
В рязанской епархии попросили послать вразумления местным властям, чтобы те обнаружили источник «мерзкого зловония», которое появляется последние 20 лет. Власти признавали превышение уровня сероводорода
Дмитрий Фетисов&nbsp;во время&nbsp;освящения Крещенской&nbsp;воды
Дмитрий Фетисов во время освящения Крещенской воды (Фото: popdimitriyfetisov / VK)

В Рязани несколько дней не проходит «мерзкое зловоние» и «несусветная вонь», запах мешает дышать, сообщил секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов во «ВКонтакте».

«Господи, вразуми наши замечательные власти! Бедолаги усердно ищут источник вони уже два десятка лет, а найти все никак не могут. Видимо, так утомились поисками, что уж и искать перестали...», — написал Фетисов. Он уточнил, что запах чувствовался в районе Дашки на юго-западе города и в центре.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Рязанской области.

Большинство пассажиров московского метро поддержали ароматизацию вагонов
Общество

О сильном неприятном запахе, на который жалуются жители района Дашки, рязанские издания сообщали не раз: например, в 2012 году и марте 2023 года. «АиФ» со ссылкой на комментарии местных жителей, описывала, что запах похож на газ, вызывает тошноту и слезливость глаз.

Летом по местам, где жители жалуются на вонь, проехал губернатор Павел Малков. Ему показали станцию мониторинга воздуха в Турлатово (расположено к юго-востоку от Рязани), которая в момент его визита не выявила превышения по вредным веществам. «Запах я чувствую», — подчеркнул глава региона.

В прошлом июле, после очередных жалоб, в региональном министерстве природопользования сообщали о зафиксированном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода и пообещали установить источник выбросов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Прошлой весной глава СК Александр Бастрыкин поручал завести уголовное дело из-за массовых жалоб жителей села Турлатово на «загрязнение воздуха и едкий запах, в связи с чем они регулярно обращаются за медицинской помощью». «У людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. Граждане связывают это с работой завода «Технониколь», осуществляющего производство продукции из каменной ваты без соответствующих фильтров», — сообщала пресс-служба ведомства. В конце лета жители обратились в СК, указав, что проблема так и не была решена, в декабре они опять потребовали разобраться в ситуации.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Овсянникова
РПЦ Рязанская область Рязань вонь
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Московское «Динамо» третьим в нынешнем сезоне вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 15:20
Военные России отразили 10 атак штурмовиков ВСУ на купянском направлении Политика, 15:19
Около 600 солдат армии Мьянмы бежали из страны на территорию Индию Политика, 15:14
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса Общество, 14:45
В рязанской епархии сообщили о «несусветной вони» с заводов Общество, 14:29
Хозяева выброшенного из поезда в Кирове кота подтвердили его смерть Общество, 14:17
Клопп предложил больному раком Эрикссону на день возглавить «Ливерпуль» Спорт, 14:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В резиденции премьер-министра Греции произошел пожар Общество, 13:43
Первая ракетка мира сенсационно вылетела в третьем круге Australian Open Спорт, 13:37
Киев сообщил о сложной ситуации на фронте Политика, 13:30
Литва предложила вложить деньги вместо носка в танк Политика, 13:23
Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open Спорт, 13:21
Захарова заявила о смене на Западе лозунга о России Политика, 13:15
Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open Спорт, 13:04