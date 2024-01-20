В рязанской епархии сообщили о «несусветной вони» с заводов

Фетисов из рязанской епархии сообщил о вони и 20-летнем поиске ее причины

В рязанской епархии попросили послать вразумления местным властям, чтобы те обнаружили источник «мерзкого зловония», которое появляется последние 20 лет. Власти признавали превышение уровня сероводорода

Дмитрий Фетисов во время освящения Крещенской воды (Фото: popdimitriyfetisov / VK)

В Рязани несколько дней не проходит «мерзкое зловоние» и «несусветная вонь», запах мешает дышать, сообщил секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов во «ВКонтакте».

«Господи, вразуми наши замечательные власти! Бедолаги усердно ищут источник вони уже два десятка лет, а найти все никак не могут. Видимо, так утомились поисками, что уж и искать перестали...», — написал Фетисов. Он уточнил, что запах чувствовался в районе Дашки на юго-западе города и в центре.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Рязанской области.

О сильном неприятном запахе, на который жалуются жители района Дашки, рязанские издания сообщали не раз: например, в 2012 году и марте 2023 года. «АиФ» со ссылкой на комментарии местных жителей, описывала, что запах похож на газ, вызывает тошноту и слезливость глаз.

Летом по местам, где жители жалуются на вонь, проехал губернатор Павел Малков. Ему показали станцию мониторинга воздуха в Турлатово (расположено к юго-востоку от Рязани), которая в момент его визита не выявила превышения по вредным веществам. «Запах я чувствую», — подчеркнул глава региона.

В прошлом июле, после очередных жалоб, в региональном министерстве природопользования сообщали о зафиксированном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода и пообещали установить источник выбросов.

Прошлой весной глава СК Александр Бастрыкин поручал завести уголовное дело из-за массовых жалоб жителей села Турлатово на «загрязнение воздуха и едкий запах, в связи с чем они регулярно обращаются за медицинской помощью». «У людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. Граждане связывают это с работой завода «Технониколь», осуществляющего производство продукции из каменной ваты без соответствующих фильтров», — сообщала пресс-служба ведомства. В конце лета жители обратились в СК, указав, что проблема так и не была решена, в декабре они опять потребовали разобраться в ситуации.