В рязанской епархии сообщили о «несусветной вони» с заводов
В Рязани несколько дней не проходит «мерзкое зловоние» и «несусветная вонь», запах мешает дышать, сообщил секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов во «ВКонтакте».
«Господи, вразуми наши замечательные власти! Бедолаги усердно ищут источник вони уже два десятка лет, а найти все никак не могут. Видимо, так утомились поисками, что уж и искать перестали...», — написал Фетисов. Он уточнил, что запах чувствовался в районе Дашки на юго-западе города и в центре.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Рязанской области.
О сильном неприятном запахе, на который жалуются жители района Дашки, рязанские издания сообщали не раз: например, в 2012 году и марте 2023 года. «АиФ» со ссылкой на комментарии местных жителей, описывала, что запах похож на газ, вызывает тошноту и слезливость глаз.
Летом по местам, где жители жалуются на вонь, проехал губернатор Павел Малков. Ему показали станцию мониторинга воздуха в Турлатово (расположено к юго-востоку от Рязани), которая в момент его визита не выявила превышения по вредным веществам. «Запах я чувствую», — подчеркнул глава региона.
В прошлом июле, после очередных жалоб, в региональном министерстве природопользования сообщали о зафиксированном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода и пообещали установить источник выбросов.
Прошлой весной глава СК Александр Бастрыкин поручал завести уголовное дело из-за массовых жалоб жителей села Турлатово на «загрязнение воздуха и едкий запах, в связи с чем они регулярно обращаются за медицинской помощью». «У людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. Граждане связывают это с работой завода «Технониколь», осуществляющего производство продукции из каменной ваты без соответствующих фильтров», — сообщала пресс-служба ведомства. В конце лета жители обратились в СК, указав, что проблема так и не была решена, в декабре они опять потребовали разобраться в ситуации.
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