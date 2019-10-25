Большинство пассажиров московского метро поддержали ароматизацию вагонов

Более 90% опрошенных пассажиров поддержали идею ароматизации воздуха в Московском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Отмечается, что оборудование для ароматизации установили в трех поездах, курсирующих на Филевской линии, и в сувенирном магазине метрополитена на станции «Маяковской».

В магазине и одном из составов можно почувствовать запах имбиря, а в двух других поездах — ароматы сакуры и свежескошенной травы. В метрополитене отметили, что ароматы гипоалергенны.

В течение месяца среди пассажиров проводились опросы с просьбой оценить проект. Более 90% респондентов заявили, что предпочли бы ароматизированный вагон поезда обычному.

По словам заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, лидером среди ароматов стала сакура — за него проголосовали почти 100% опрошенных.