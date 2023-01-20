Умер пионер фолк-рока Дэвид Кросби

Дэвид Кросби (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Американский гитарист, певец и автор песен Дэвид Кросби умер в возрасте 81 года, сообщает Variety со ссылкой на представителя музыканта. Кросби — один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash (позднее переименована в Crosby, Stills, Nash & Young).

Жена Кросби Джен Дэнс сообщила, что музыкант долго болел. «Его наследие будет жить благодаря его легендарной музыке. <...> Нам будет его очень не хватать», — говорится в ее заявлении.

Кросби родился в Лос-Анджелесе 14 августа 1941 года. Он занялся музыкой во время учебы, затем бросил колледж в Сата-Барбаре и начал выступать в местных клубах и кафе. В 1964 году он познакомился с фолк-музыкантом Роджером МакГуинном и основал с ним The Byrds, песни которой занимали первые строчки американского хит-парада. Среди самых популярных композиций группы — Turn! Turn! Turn! , Mr. Tambourine Man и другие.

Crosby, Stills & Nash была основана в конце 1960-х годов. Основными участниками музыкального коллектива считаются Кросби, а также музыканты Стивен Стиллз и Грэм Нэш; иногда с ними выступал канадский певец Нил Янг.

В прошлом году, напоминает Variety, Кросби объявил, что прекращает давать концерты: "Я слишком стар, чтобы продолжать", однако позднее сообщил, что передумал.

AFP называет Дэвида Кросби пионером фолк-рока. Музыкант был дважды вклучен в Зал славы рок-н-ролла