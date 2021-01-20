Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Время эффективности: как продлить срок службы коммерческого транспорта РБК и Gazpromneft, 00:27 Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США Общество, 00:17 СМИ узнали о планах Европарламента потребовать остановки Nord Stream-2 Политика, 00:13 В России сменились категории самозанятых с самым большим оборотом Экономика, 00:10 Банки за год срезали лимиты по кредиткам почти на ₽10 тыс. Финансы, 00:00 Алиса и Юлия Рубан - о дизайнерской одежде с душой и философией РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 20 янв, 23:59 В Петербурге задержали 13 муниципальных депутатов Общество, 20 янв, 23:56 Число пострадавших при взрыве в Мадриде выросло до 11 Общество, 20 янв, 23:36 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 20 янв, 23:29 СК возбудил дело после спецоперации против боевиков в Чечне Общество, 20 янв, 23:18 Как Элеонора Севенард вошла в число популярных солисток Большого театра РБК Cтиль и Louis Vuitton, 20 янв, 23:00 Роскомнадзор вслед за TikTok потребовал от VK удалять призывы к митингам Политика, 20 янв, 22:58 Полиция Архангельска начала проверку из-за видео Варламова Общество, 20 янв, 22:49 WSJ узнала о планах Nordgold Мордашовых выйти на биржу в Лондоне Инвестиции, 20 янв, 22:28
Общество ,  
0 

В Петербурге задержали 13 муниципальных депутатов

В Санкт-Петербурге полиция составила протоколы о нарушении коронавирусных ограничений на депутатов муниципального образование Смольнинское. Депутаты связывают действия полиции с конфликтом с администрацией

В Санкт-Петербурге полиция задержала 13 членов совета муниципального образования Смольнинское, обвинив их в нарушении коронавирусных ограничений из-за проведения заседания, сообщил РБК депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. По его словам, задержание произошло после конфликта с местной администрацией.

Задержанных доставили в 76-е отделение полиции. Как пишет «Фонтанка», часть муниципальных депутатов уже отпустили, составив на них протоколы об административном нарушении. Протоколы составлены по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — «Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности».

«Всем, по моим данным, вменяют нарушение «коронавирусного» постановления правительства. Но оно не распространяется на муниципальных депутатов, которые хотели собраться по регламенту в положенный день. Не касается органов власти и местного самоуправления в принципе», — заявил РБК Вишневский, сообщивший, что находится вместе с задержанными в отделении полиции.

Он пояснил, что у депутатов было назначено плановое заседание муниципального совета. «Администрация муниципального образования пыталась их не пустить, они прошли в здание муниципалитета через муниципальное учреждение (МУП «Зеленый слон») в зал заседаний. С другого входа просто. Потому что главный вход администрация забаррикадировала», — рассказал Вишневский. Он утверждает, что администрация делает это для того, «чтобы не дать работать совету, где большинство в оппозиции».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в администрацию муниципального образования Смольнинское.

Видео с моментом задержания в своем Twitter опубликовала муниципальный депутат, член совета муниципального образования Диана Серая.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

«Если они думают, что мы отступим то нет. Мы и дальше продолжим борьбу с чиновниками, которые присосались к бюджету», — написала она вскоре после того, как ее отпустили из полиции.

Суд приговорил депутата Галямину к условному сроку по «дадинской» статье
Общество
Юлия Галямина

В совет Смольнинского муниципального образования по итогам выборов помимо представителей парламентских партий и самовыдвиженцев вошли представители партии «Яблоко» и участники штаба Алексея Навального. Как писала «Бумага», всего в совете оппозиции досталось 16 мест из 20. Осенью 2020 года муниципальный совет уже оказывался в центре скандала после того, как один из депутатов порвал висевший в зале заседаний портрет Владимира Путина и повесил на его место портрет Александра Пушкина. После инцидента одна из сотрудниц администрации вызвала полицию. Сотрудники полиции, прибывшие на место, поинтересовались, с кем можно обсудить то, что «порвали фотографию главнокомандующего». Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщал, что после инцидента в отношении депутата начали проверку.

Скандал прокомменировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Хочется посоветовать им повесить (портреты) и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом», — говорил представитель Кремля.

Авторы
Георгий Тадтаев, Евгения Лебедева
Санкт-Петербург муниципальный округ депутаты
Материалы по теме
Песков посоветовал вешать в кабинетах портреты и Путина, и Пушкина
Общество
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Общество
Суд приговорил депутата Галямину к условному сроку по «дадинской» статье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter