В Петербурге задержали 13 муниципальных депутатов

В Санкт-Петербурге полиция составила протоколы о нарушении коронавирусных ограничений на депутатов муниципального образование Смольнинское. Депутаты связывают действия полиции с конфликтом с администрацией

В Санкт-Петербурге полиция задержала 13 членов совета муниципального образования Смольнинское, обвинив их в нарушении коронавирусных ограничений из-за проведения заседания, сообщил РБК депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. По его словам, задержание произошло после конфликта с местной администрацией.

Задержанных доставили в 76-е отделение полиции. Как пишет «Фонтанка», часть муниципальных депутатов уже отпустили, составив на них протоколы об административном нарушении. Протоколы составлены по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — «Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности».

«Всем, по моим данным, вменяют нарушение «коронавирусного» постановления правительства. Но оно не распространяется на муниципальных депутатов, которые хотели собраться по регламенту в положенный день. Не касается органов власти и местного самоуправления в принципе», — заявил РБК Вишневский, сообщивший, что находится вместе с задержанными в отделении полиции.

Он пояснил, что у депутатов было назначено плановое заседание муниципального совета. «Администрация муниципального образования пыталась их не пустить, они прошли в здание муниципалитета через муниципальное учреждение (МУП «Зеленый слон») в зал заседаний. С другого входа просто. Потому что главный вход администрация забаррикадировала», — рассказал Вишневский. Он утверждает, что администрация делает это для того, «чтобы не дать работать совету, где большинство в оппозиции».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в администрацию муниципального образования Смольнинское.