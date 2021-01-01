Песков посоветовал вешать в кабинетах портреты и Путина, и Пушкина

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Кремль не может позитивно оценить ситуацию, когда рвут фотографию президента России Владимира Путина, однако инструкций по использованию портретов главы государства нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге на заседании совета муниципального образования «Смольнинское» депутат Никита Юферев снял со стены портрет «неизвестного, похожего на Владимира Путина», и порвал. По словам депутата, в октябре он разместил на стене портрет поэта Александра Пушкина, а позднее увидел, что портрет пропал, а на его месте появилось изображение похожего на президента мужчины.

«Вряд ли мы как-то можем, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина, все-таки это наш президент и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать», — сказал он. Песков пояснил, что инструкций по поводу портретов президента в кабинетах чиновников или зданий муниципальных образований быть не может.

«Хочется посоветовать им повесить (портреты) и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом», — добавил представитель Кремля.