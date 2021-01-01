Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете аниме «Тетрадь смерти»

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административные иски о запрете распространения в России нескольких аниме-мультфильмов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В пресс-службе РБК уточнили, что иск подала прокуратура Колпинского района Петербурга.

Запретить просят четыре аниме: «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и «Эльфийская песня».

Как отмечают в суде, аниме «Межвидовые рецензенты» посвящено проституции с участием людей, эльфов и орков, а фильм «Токийский террор» рассказывает о том, как двое подростков терроризируют нацию после взрыва в Токио. «Тетрадь смерти» — сериал о том, как молодой человек получает власть убивать людей, написав их имена в тетради, подаренной богом смерти.

Суд начал проверку на основе информации, полученной в интернете. Всего было подано пять исков по 49 ссылкам.