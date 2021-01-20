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Юристы нашли в законопроекте о суррогатных матерях нарушения Конституции

Разработанный депутатами законопроект о регулировании суррогатного материнства противоречит Конституции, нарушает право частной семейной жизни и может ухудшить положение людей с бесплодием, говорится в правовой оценке юристов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Законопроект, регулирующий сферу суррогатного материнства в России, который был разработан несколькими парламентариями, в том числе вице-спикером Госдумы от «Единой России» Петром Толстым, содержит дискриминационные положения и нарушает сразу несколько статей Конституции, говорится в правовых заключениях (есть у РБК), составленных партнером коллегии адвокатов Pen & Paper Екатериной Тягай и партнером юридической фирмы BGP Litigation Викторией Дергуновой по запросу зампредседателя комитета Госдумы во вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной. Законопроект пока не внесен в Госдуму, но депутаты обсудят его в среду на круглом столе. 

В чем суть законопроекта о суррогатном материнстве

  • Законопроект предусматривает, что услугами суррогатного материнства — одного из видов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) — сможет воспользоваться только гетеросексуальная пара, состоящая в зарегистрированном браке, и женщина не может самостоятельно выносить ребенка по медицинским показаниям.
  • Потенциальные родители должны быть не старше 55 и не младше 25 лет.
  • Обратиться за услугой суррогатного материнства они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.
  • Право на применение суррогатного материнства, по проекту, не смогут иметь иностранцы, а только граждане России или лица, имеющие вид на жительство в России.
  • Договор о суррогатном материнстве предлагается удостоверять у нотариуса.
  • Авторы предлагают вести реестр применения суррогатного материнства.
  • Рекламу услуг суррогатного материнства предлагается запретить.

Ограничение права на родительство

По версии авторов законопроекта, возможность применения суррогатного материнства одинокими мужчинами и женщинами не направлена на поддержку семьи, материнства и детства, что не в полной мере соответствует принципу ст. 38 Конституции, согласно которому материнство и детство находятся под защитой государства.

Юристы в отзывах подчеркивают, что под семейными отношениями понимаются не только супружеские отношения, но и отношения родителей с детьми. Сейчас у одиноких женщин есть право воспользоваться программой суррогатного материнства по медицинским показаниям, что и гарантирует реализацию соответствующей статьи Конституции, говорится в заключении Дергуновой. Законопроект же ограничивает право одиноких женщин использовать суррогатное материнство для лечения бесплодия и образовать семью.

Родительско-детские отношения возникают независимо от наличия брачных отношений, пишет в заключении Тягай, но авторы законопроекта ставят возможность иметь родительские права в зависимость от брака, что «недопустимо и противоречит Конституции». Кроме того, предлагаемое положение ухудшает положение граждан, которые уже сегодня могут законно обращаться за вспомогательными репродуктивными технологиями.

Депутаты подготовили запрет на суррогатное материнство для одиноких людей
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

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Запрет на доступ к суррогатному материнству для одинокой женщины или одинокого мужчины сложно рассматривать как дискриминационный и нарушающий гарантию равенства, считает адвокат бюро Onegin Group Дмитрий Бартенев. «Однако при этом могут существовать ситуации, когда для одиноких мужчины или женщины использование суррогатного материнства является единственной возможностью рождения биологически связанного с таким индивидом ребенка, в связи с чем полный запрет на использование такой технологии может быть чрезмерным», — говорит он.

Дискриминация и противоречие Конституции

Претензии у юристов и к возрастному цензу, ограничивающий возможность использовать суррогатное материнство — «не старше 55 лет и не младше 25 лет». В проекте не прописано, относятся ли эти ограничения к одному или сразу к обоим супругам. Действующее законодательство таких возрастных ограничений не устанавливает, что делает предлагаемые изменения дискриминационными, говорится в обоих заключениях.

Тягай также замечает, что по Конституции права гражданина России в полном объеме наступают с достижением совершеннолетия. А в соответствии с Семейным кодексом несовершеннолетние родители, которые не состоят в браке, при установлении материнства или отцовства вправе самостоятельно осуществлять права родителей с 16 лет. «Таким образом, в данном случае явно прослеживается попытка ограничить возраст родительства в России», — пишет Тягай.

Недоумение у юристов вызывало и предложение авторов законопроекта установить временной промежуток, после которого супруги смогут воспользоваться услугой суррогатного материнства — «не ранее, чем через год после регистрации брака». Виктория Дергунова замечает, что в пояснительной записке нет ссылок на какое-либо исследование, которое бы подтвердило зависимость крепости брака от продолжительности времени с момента его заключения для того, чтобы воспользоваться программой суррогатного материнства. Также в законопроекте нет положений, которые бы определяли статус ребенка при расторжении брака.

По версии Екатерины Тягай, в таком случае пары, которые применяют вспомогательные репродуктивные технологии, ограничиваются в правах на родительство, в отличие от пар, которые становятся родителями естественным путем и находятся в браке меньше года или будучи одинокими в принципе.

Другие недостатки законопроекта

Как замечает в своем заключении партнер юридической фирмы BGP Litigation Виктория Дергунова, можно положительно оценить предложение депутатов о введении обязательной нотариальной формы договора суррогатного материнства, но вместе с тем в проекте нет требований к условиям такого договора, не определены критерии и последствия недобросовестного поведения участников и ответственность, что на практике может привести  к нарушениям.

В некоторых моментах утверждения разработчиков противоречат друг другу, говорится в заключении Тягай. К примеру, в пояснительной записке говорится о том, что власти страны не знают объем рынка суррогатного материнства, однако далее авторы пишут, что потребность в услугах по суррогатному материнству для граждан России оценивается как незначительная. Тягай заключает, что законопроект не предлагает комплексного правового регулирования суррогатного материнства, не решает проблем, которые обозначили сами разработчики, но содержит положения, которые противоречат Конституции и нарушают права человека.

Автор
Егор Губернаторов
суррогатное материнство Госдума Петр Толстой Оксана Пушкина
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