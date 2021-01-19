Депутаты подготовили запрет на суррогатное материнство для одиноких людей

Как репродуктологов обвинили в торговле людьми



В январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе Подмосковья были обнаружены четыре младенца, в том числе один мертвый. Как оказалось, он скончался от синдрома внезапной смерти новорожденного. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 127.1 УК (торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы).



Летом по делу были арестованы семь человек, еще один отправлен под домашний арест. Среди арестованных — врачи клиник «К+31 Покровские ворота» и Next Generation Clinic.



По данным СК, в 2014–2020 годах фигуранты дела платно предоставляли услуги суррогатных матерей и, как считает следствие, нарушили законодательство в части «использования вспомогательных репродуктивных технологий».



Сейчас фигурантам вменяют в вину преступную деятельность по 11 эпизодам, речь идет о рождении 14 детей для иностранных семей из Филиппин и Таиланда. В конце декабря 2020 года Росздравнадзор по Москве и Московской области обнаружил 48 случаев предоставления услуг вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе услуг суррогатного материнства, одиноким мужчинам иностранцам без медицинских показаний.

По утверждению Петра Толстого, необходимость законопроекта возникла после того, как из-за эпидемии COVID-19 в Россию не приехали многие родители-иностранцы, которые должны были забрать детей у суррогатных матерей-россиянок. «У нас на сегодня несколько сотен малышей, которые оказались без документов и чья судьба под вопросом, — сказал депутат. — Также получается, что дети, рожденные на территории России, никоим образом не защищены от любого преступного посягательства, в том числе, хотя не хотелось бы об этом говорить, от торговли органами».

Авторы документа настаивают на том, чтобы договоры об услугах суррогатного материнства заключались официально и без посредников. «Сейчас приехавший [из-за границы] отец оформляет ребенка в консульстве и вывозит его уже как своего, то есть у нас органы пограничного контроля уже не могут задавать вопросы, потому что у ребенка метрики на родителей оформлены, — подчеркнул Толстой. — Эту процедуру нужно законодательно регулировать».

Комментируя законопроект, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратила внимание РБК на то, что его авторы в пояснительной записке признают, что никакой официальной информации о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей на сегодняшний день нет. При этом они делают вывод, что «потребность в услугах по суррогатному материнству для граждан России оценивается как незначительная». «Это противоречивая мысль, взятая с потолка, может лишить возможности стать отцом или матерью большое число россиян», — сказала Пушкина.

РБК направил запрос в Минздрав.

Запрет одиноким

В законопроекте указано, что возможность применения суррогатного материнства одинокими мужчинами и одинокими женщинами не в полной мере соответствует принципу, что материнство и детство, семья в России по закону находятся под защитой государства. Эта возможность для людей, не состоящих в браке, не направлена на поддержку семьи, материнства и детства, не укрепляет институт брака, не соответствует традиционным понятиям брака, семьи и материнства, считают законодатели.

Оксана Пушкина заявила РБК, что идея ограничить доступ одиноких людей к услугам по суррогатному материнству противоречит базовым нормам Конституции, в том числе статье 19, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом. Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав, отметила депутат.

«Лишать возможности стать мамой или папой и есть преступление. Огромное число детей воспитываются только одним из родителей. Если следовать логике авторов законопроекта, то и таких детей надо отобрать у родителей-одиночек, потому что это «нетрадиционная семья», — говорит Пушкина.

«Мы говорим о том, что ребенку лучше расти в полной семье, и с этим, думаю, согласятся даже те, кто воспитывает ребенка в одиночку, — ответил на критику Петр Толстой. — Предполагается, что родители вместе принимают это решение и идут в поисках него к суррогатной маме, а не просто так называемые одинокие отцы, которые живут вместе и, имея ресурсы, заводят себе ребенка, как заводят собаку».

Другие ограничения

Законопроект исключает посреднические услуги агентств и медучреждений в предоставлении услуг суррогатного материнства. Предполагается, что договор будет заключаться напрямую между потенциальными родителями и суррогатной матерью, следует из пояснительной записки. Кроме того, вводится нотариальное заверение договора суррогатного материнства. Соответствующий реестр, с большой вероятностью, будет вести Росздравнадзор, пояснил РБК Толстой.

Также законопроект запрещает рекламу суррогатного материнства. «Повсеместная, доступная реклама суррогатного материнства не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности, — говорится в пояснительной записке. — Такая реклама, направленная на получение материальной выгоды от рождения человека, по сути, торговлю детьми — аморальна». Кроме того, реклама соответствующих услуг активно используется не только в России, но и за пределами ее территории, «стимулируя интерес иностранных граждан к получению на территории России за умеренную по их меркам плату услуг по суррогатному материнству, что также не представляется допустимым», сказано в документе.

При этом, по мнению Пушкиной, в этом случае неясно, как тогда медицинские учреждения, которые будут проводить эту операцию, будут указывать информацию о суррогатном материнстве в перечне услуг и размещать ее на своих официальных сайтах.

Как сейчас регулируется суррогатное материнство

На сегодняшний день суррогатное материнство и другие виды вспомогательных репродуктивных технологий, такие как искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и др. регулируются на федеральном уровне законом «Об основах здоровья граждан», а порядок их применения содержится в приказе Минздрава № 107н.

Сейчас воспользоваться услугой суррогатного материнства может как пара, состоящая или не состоящая в браке, так и одинокая женщина. Существующие нормативные документы не запрещают использовать суррогатное материнство для иностранных граждан. Исходя из ведомственного приказа Минздрава для каждого из видов вспомогательных репродуктивных технологий прописаны определенные медицинские показания — первоначально устанавливаются причины бесплодия, говорится в приказе, после этого предполагается его лечение. Если лечение признается неэффективным, то есть беременность не наступает в течение 9-12 месяцев, «пациенты направляются на лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий». Показаниями к суррогатному материнству может быть, к примеру, отсутствие матки, три или более выкидыша и т.д.

Ничего в действующих законах не сказано и о возрасте, после наступления которого возможно применять суррогатное материнство.