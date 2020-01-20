В Oxfam сравнили состояние 2 тыс. миллиардеров и 4,6 млрд обычных людей

В этом году перед форумом в Давосе борцы с бедностью указали на проблему неоплачиваемого труда, которым, в основном, заняты женщины

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров было бóльшим, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых, говорится в докладе фонда Oxfam International (*pdf), опубликованном накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Авторы доклада использовали данные рейтинга, опубликованного Forbes в марте 2019 года. На тот момент богатейшие 2153 миллиардера владели $8,7 трлн. По данным же ежегодного отчета об уровне доходов домохозяйств более чем в 200 странах, совокупное состояние 4,6 млрд человек, среди которых миллиардеров нет, составляет всего $8,2 трлн.

При этом, по данным Oxfam, 1% самых богатых жителей Земли владеет состоянием вдвое бóльшим, чем 6,9 млрд человек.

По мнению авторов доклада, этот разрыв объясняется «испорченной и сексистской экономической системой», в которой «богатство немногих привилегированных, в основном мужчин» ценится выше, чем «более миллиардов часов самой необходимой работы по уходу», выполняют которую в основном женщины. Под такой работой понимается уборка, приготовление пищи, а также уход за детьми и пожилыми людьми.

Возможными первыми шагами для исправления ситуации в Oxfam называют введение прогрессивной ставки налога на доходы богатых и налоговые послабления для тех, кто занят неоплачиваемой работой по уходу.