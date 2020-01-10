Кабмин предложил штрафовать организации за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Данный законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в сентябре 2020 года, сообщают «Известия».

По данным издания, законопроект поручено подготовить Минстрою, после чего в марте текущего года его документ представят в кабмин. Затем, согласно плану законопроектной деятельности правительства, законопроект внесут в Госдуму.

На сегодняшний день в Жилищном кодексе не установлено отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций. В Минстрое не смогли уточнить, в каком размере планируется взимать штраф.

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