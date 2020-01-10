Общество , 10 янв, 06:37
0
Кабмин предложил штрафовать организации за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Данный законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в сентябре 2020 года, сообщают «Известия».
По данным издания, законопроект поручено подготовить Минстрою, после чего в марте текущего года его документ представят в кабмин. Затем, согласно плану законопроектной деятельности правительства, законопроект внесут в Госдуму.
На сегодняшний день в Жилищном кодексе не установлено отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций. В Минстрое не смогли уточнить, в каком размере планируется взимать штраф.
Материал дополняется