Стала известна причина смерти рок-музыканта Тома Петти

В организме музыканта нашли целую смесь препаратов, включая опиоиды. Семья Петти утверждает, что у него были проблемы со здоровьем и он принимал различные болеутоляющие

Том Петти (Фото: Richard Isaac / REX)

Причиной смерти солиста группы Heartbreakers Тома Петти стала случайная передозировка в результате смешивания различных препаратов, включая опиоиды. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление судмедэксперта округа Лос-Анджелес Джонатана Лукаса.

В частности, в организме Петти были обнаружены следы фентанила, оксикодона, темазепама, альпразолама, циталопрама, ацетилфентанила и деспропионила фентанила.

В заявлении семьи Петти, опубликованном в пятницу на странице музыканта в Facebook, говорится, что Петти страдал от «многих серьезных заболеваний, включая эмфизему, проблем с коленями, и самое серьезное — перелом бедра». При этом он продолжал гастролировать, тем самым ухудшая свою ситуацию, подчеркивают супруга музыканта и его дочь.

«В тот день, когда он умер, ему сообщили, что проблемы с его бедром только обострились, и мы полагаем, что боль была просто невыносимой, что и послужило причиной чрезмерного употребления лекарств», — говорится в заявлении.

«Мы знали, что ему были назначены различные болеутоляющие из-за проблем со здоровьем, в том числе фентаниловые пластыри. Мы уверены, что это было, как выяснила судмедэкспертиза, несчастным случаем», — сказано в заявлении семьи музыканта.

Том Петти скончался 2 октября в своем доме в Малибу. Его обнаружили без сознания и отвезли в госпиталь Университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике. Утверждается, что, когда его нашли дома, врачи нащупали у него пульс. Однако уже в больнице пришли к выводу, что мозг певца умер и поддерживать его жизнедеятельность не имеет смысла. Музыканту было 66 лет.

Петти прославился в 1970-е годы с группой Heartbreakers. Он выпустил несколько ставших всемирно известными хитов, в том числе Free Fallin’, Listen to Her Heart. В 2002 году группа Петти вошла во Всемирный зал славы рок-н-ролла.