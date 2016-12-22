ФСИН запретила этапировать инвалидов-колясочников в поездах

ФСИН запретила использовать поезда и автозаки для этапирования осужденных, которые перемещаются на инвалидных колясках. Их будут конвоировать только на специальных санитарных автомобилях или воздушным транспортом

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запретила использовать поезда и обычные спецавтомобили для конвоирования инвалидов-колясочников. Такое распоряжение в декабре подписал замдиректора службы Александр Хабаров. Документ поступил в подразделения службы в начале этого года, рассказал РБК начальник управления по конвоированию УФСИН по Москве Андрей Архипов.​

«Учитывая, что специальные вагоны, а также серийно выпускаемые спецавтомобили АЗ [автозаки] не имеют оборудования для размещения инвалидных колясок, в целях улучшения условий перевозки инвалидов-колясочников требую перевозку данной категории граждан преимущественно осуществлять сквозными караулами [которые сопровождают заключенного на всем пути следования и не меняются на обменных пунктах] на специализированных санитарных автомобилях, а также воздушным транспортом», — говорится в документе. При этом в случае необходимости таких заключенных на этапе могут сопровождать медработники.

​Использование поездов для перемещения инвалидов-колясочников теперь возможно только в исключительных случаях, рассказал РБК Архипов: «Эта оговорка ​связана с тем, что в России есть колонии, куда на автомобиле можно не доехать». По его словам, в московском управлении ФСИН для конвоирования заключенных на колясках давно не применяется обычный транспорт: «Уже лет пять. Как нам дали санитарный автомобиль, так на нем мы и возим».

При этом все прочие категории заключенных-инвалидов (способные передвигаться, но частично или полностью утратившие другие функции организма) будут перевозиться по-прежнему в общем порядке.

«В целом идет курс на гуманизацию конвоирования осужденных. Принимаются определенные решения, которые облегчают положение осужденных, в том числе в период перевозки», — пояснил Архипов. Так, в июле прошлого года вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), согласно которым беременных женщин и женщин с детьми младше трех лет можно перемещать только с разрешения врача, а в случае необходимости — в сопровождении медиков, указал начальник московского управления по конвоированию.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.