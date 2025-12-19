 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин объяснил, как улучшить демографию в России

Сюжет
Прямая линия Путина
Власти принимают ряд мер материальной поддержки для роста демографии, но в этом вопросе важнее настрой молодых людей на рождение детей, заявил Путин. Он призвал «пропагандировать отцовство и детство» в СМИ и культуре

Хотя материальные стимулы важны для роста рождаемости, более значимым в этом вопросе является настрой молодых людей на создание семьи и рождение детей, заявил президент Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Он отметил, что сейчас молодые люди уделяют больше внимания образованию и карьере, женщины не рожают детей до 30 лет, а потом им не хватает сил на второго ребенка.

«Настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить — это такой очень тонкий процесс. <...> Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье, материнство, счастье отцовства», — сказал глава государства.

Он призвал журналистов и деятелей культуры пытаться донести эти идеи до людей. «Прошу вас, всегда думайте об этом. Разворачивайте все то, о чем вы говорите, пишете, показываете, таким образом, чтобы пропагандировать отцовство и детство. Очень важна материальная составляющая. Ну, это важно. Но еще важнее состояние души и понимание простого человеческого счастья», — подчеркнул Путин.

Что Путин предложил для улучшения демографической ситуации. Главное
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

Путин рассказал, что коэффициент рождаемости в России снизился до 1,4, а необходимо добиться «хотя бы» 2. Что касается материальных стимулов, государство принимает ряд мер, среди которых льготная ипотека, добавил президент.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
