Путин дал совет по борьбе с телефонными мошенниками

Фото: news_kremlin / Telegram

Принимаемые государством меры по борьбе с телефонными мошенниками работают, по данным МВД, количество таких преступлений сократилось на 7%, а ущерб от них — на 33%, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Несмотря на это, подчеркивает глава государства, мошенничество «никуда не делось», появляются новые возможности использования технических средств.

В связи с этим Путин обратился к гражданам: «Кто бы то ни было и каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно. Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе — сразу же кладите трубку. Сразу же кладите. Даже не стоит вообще ни одного слова не нужно по этому поводу говорить. Если банки и прочие, у вас там есть, с кем разговаривать, есть люди, которых вы лично знаете, вот при посещении банка решать нужны проблемы. Это самый лучший способ. Ни с кем и никогда прошу не обсуждать вопросы, связанные с деньгами и имуществом».

Материал дополняется.