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Большинство регионов повысят стоимость техосмотра легковых машин

«Коммерсантъ»: большинство регионов повысит цену на ТО легковой машины на 12%
В среднем техосмотр легковых машин подорожает на 12%. Большинство регионов подняли тариф до 1022 руб. — минимального порога цен. Сильнее всего стоимость услуги вырастет на Чукотке, с 4,1 тыс. до 4,5 тыс. руб.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

С 1 января 68 регионов России введут новые цены на техосмотр, причем в половине из них тариф для категории транспортных средств М1 (легковые авто) повысят на 12%, с 913 до 1022 руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В соответствии с распоряжением Федеральной антимонопольной службы региональные власти должны утвердить новые тарифы до 20 декабря.

Самым дорогим техосмотр будет для водителей легковых машин на Чукотке: цена повысится с 4,1 тыс. до 4,5 тыс. руб. В Санкт-Петербурге стоимость вырастет с 1,54 тыс. до 1,72 тыс. руб., в Амурской области — с 1,4 тыс. до 1,57 тыс., в Ненецком автономном округе — с 1,37 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Дешевле всего техосмотр получится пройти водителям из Ивановской (подорожал с 586 до 913 руб.), Волгоградской (с 576 до 913 руб.) и Кемеровской (с 913 до 947 руб.) областей.

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Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Ежегодное увеличение тарифов на ТО предусмотрено приказом ФАС и соответствующей прошлогодней методикой. Согласно ей, региональные власти должны каждый год запрашивать у местных операторов сведения о расходах и на этой основе рассчитывать «экономически обоснованный» тариф. В случае если данные предоставляет менее половины компаний, власти индексируют тариф сами.

В ФАС уверены, что такой подход сохраняет для операторов «экономические стимулы для работы».

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Тем не менее в этом году власти Москвы и Московской, Тамбовской, Самарской областей вообще не получили предложений от бизнеса. Воронежская область собрала сведения лишь с 12,5% региональных операторов, Ленинградская — с 11%, Ивановская — с 12%. ФАС подтвердила изданию, что в большинстве регионов тариф увеличен за счет индексации.

В антимонопольной службе не исключили, что в будущем году проведут дополнительный анализ методики «на предмет ее актуальности и корректировки».

В прошлом году процедура техосмотра легковых машин в среднем подорожала на 57%. Тогда большинство регионов подняли тариф для легковых машин до 913 руб. Наиболее дорогим он оказался в Санкт-Петербурге — 1,54 тыс. руб.: власти сообщали, что старую цену 881 руб. проиндексируют на 75,2%.

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Виктория Громова Виктория Громова
техосмотр легковые автомобили повышение цен Россия
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