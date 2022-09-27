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В России почти вдвое сократилось число станций техосмотра

Основная причина резкого сокращения числа станций — несоответствие их оборудования требованиям аккредитации. Оценки последствий такого шага у участников рынка разнятся
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Количество станций технического осмотра в России за год сократилось почти в два раза, с 7,3 тыс. в прошлом году до 3,8 тыс. сейчас, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Станции закрываются вследствие лишения организации аккредитации из-за оборудования, которое не соответствует требованиям или устарело, а также из-за других нарушений, пояснили изданию в РСА.

«С 1 января 2022 года 3465 операторов ТО были лишены аккредитации, из них 144 добровольно отказались заниматься ТО, 3249 не получили подтверждения соответствия требованиям аккредитации. В основном из-за того, что у них производственная техническая база и оборудование не соответствовали требованиям аккредитации. Еще 62 станции лишились аккредитации по причине нарушения правил проведения ТО, а десять — из-за нарушений правил самой аккредитации», — рассказали представители РСА.

Одна из причин несоответствия оборудования требованиям — подорожание. «Только прибор для проверки фар стоит в районе 100 тыс. руб., а система для фотофиксации техосмотра — от 60 тыс. Но их нужно менять и обслуживать, что также увеличивает цену на содержание сервиса. А для проверки автобусов или грузовиков нужна более серьезная и дорогая техника», — рассказал изданию представитель одной из закрытых станций Сергей Ременюк.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В ряде регионов руководители автотранспортных предприятий уже стали жаловаться на сложности из-за сокращения количества станций ТО — некоторые виды транспорта, например автобусы, нужно перегонять на дальние расстояния, чтобы пройти техосмотр.

С другой стороны, некоторые эксперты считают, что с рынка ушли «лишние» станции техосмотра и тот все расставил по своим местам, не ухудшив ситуацию.

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C 1 января в России техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, перестал быть обязательным. От этой процедуры освободили тех, кто пользуется своими транспортными средствами исключительно для личных нужд; пройти ее можно теперь добровольно. Однако новые правила не распространяются на тех, кто пользуется личным транспортом в служебных целях, а также на такси и другой транспорт для перевозки пассажиров.

Техосмотр останется обязательным и при постановке средства на учет, либо при смене владельца, если возраст машины превышает четыре года, либо при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов автомобиля.

С 1 сентября вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым водители легковых машин больше не обязаны проводить его по 27 параметрам: количество обязательных параметров для проверки сократилось с 82 до 55.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
техосмотр станции транспорт
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