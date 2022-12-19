Король Норвегии Харальд V попал в больницу с инфекцией

В королевском доме Норвегии сообщили о госпитализации короля Харальда V с инфекцией

Королю Норвегии Харальду V 85 лет, он находится на троне более 30 лет. В этом году у правителя уже диагностировали лихорадку

Король Норвегии Харальд V (Фото: Albert Nieboer / dpa / Global Look Press)

Король Норвегии Харальд V госпитализирован в Университетскую больницу в Осло с инфекцией, сообщается на сайте норвежского королевского дома.

«У короля была выявлена инфекция, которую необходимо лечить внутривенным введением антибиотиков, и поэтому он останется в больнице на несколько дней. Состояние стабильное», — сказано в сообщении.

Харальд родился 21 февраля 1937 года, на троне — с 17 января 1991 года. Его жене, королеве Соне, тоже 85 лет. У них двое детей — наследный принц Хокон (49 лет) и принцесса Марта-Луиза (51 год).

Местное издание Aftenposten отмечает, что 20 декабря 85-летний король должен был принять одного из министров, но теперь это сделает наследный принц Хокон.

В ноябре король был на больничном в течение одного дня из-за простуды, указывает газета.

В августе этого года короля уже отправляли на лечение в больницу с лихорадкой, его выписали спустя четыре дня после госпитализации.

В 2020-2021 годах Харальд перенес две операции. В октябре позапрошлого года ему заменили сердечный клапан под местной анестезией, вставив новый через артерию в паху. Искусственный клапан ему установили в 2005 году, обычно их заменяют через 10-15 лет.

В январе прошлого года королю проводили операцию из-за повреждения сухожилия правого колена.