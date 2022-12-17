Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусом. Об этом сообщает The National Thailand со ссылкой на Бюро королевского двора.

У короля и королевы легкие симптомы, врачи дали им лекарства и посоветовали временно воздержаться от работы.

Королю Таиланда 70 лет, его супруге 44 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ни за 15, ни за 16 декабря в Таиланде не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. С 3 января 2020 года, когда был обнаружен первый случай заболевания, по 16 декабря 2022 года в стране было учтено 4,7 млн случаев заражения COVID-19 и больше 33 тыс. смертей от болезни.

30 сентября правительство Таиланда отменило режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Центр по борьбе с коронавирусом в королевстве прекратил свою работу как отдельное ведомство и стал частью Минздрава Таиланда. Для туристов были отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов тестирования на коронавирус.