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РЕН ТВ и «Фонтанка» узнали, что депутата Госдумы не пустили на рейс

РЕН ТВ: в аэропорту «Пулково» задержали боксера и депутата Госдумы Дмитрия Пирога
По данным РЕН ТВ, боксера и депутата задержали из-за того, что он громко ругался во время просмотра футбола. «Фонтанка» уточняет, что задержания не было из-за депутатской неприкосновенности, и депутата не пустили на рейс.
Дмитрий Пирог
Дмитрий Пирог (Фото: Государственная Дума РФ)

Депутата Госдумы от «Единой России» и боксера Дмитрия Пирога вечером 18 декабря задержали в петербургском аэропорту Пулково, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

«Дмитрия задержали в аэропорту. Сейчас с ним работает полиция», — сказал собеседник телеканала. По его словам, депутату вменяется нарушение общественного порядка, поскольку тот громко матерился во время просмотра футбола.

«Фонтанка» пишет, что Пирога не пустили на рейс в Москву, но у полиции не было претензий, поскольку у него депутатская неприкосновенность

Видео с предполагаемым задержанием Пирога опубликовала Baza. На кадрах запечатлены полицейские и мужчина, лицо которого не видно.

Канал со ссылкой на очевидцев пишет, что депутат вместе с друзьями сидел в одном из ресторанов аэропорта и смотрел финал чемпионата мира по футболу, а позже отказался платить по счету. Сотрудники заведения вызвали полицейских, а после их прибытия Пирог «переборщил с выражениями». Его задержали и доставили в местный отдел полиции, утверждает канал.

В пресс-службе компании-оператора аэропорта Пулково сообщили, что вечером 18 декабря с одном из рейсов был снят пассажир. Его имя, а также причину произошедшего там не указали: «По решению экипажа воздушное судно вернулось с руления, и была вызвана полиция для снятия с рейса одного из пассажиров».

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РБК обратился за комментариями в региональное ГУ МВД, к Дмитрию Пирогу, а также в пресс-службу аэропорта Пулково.

Дмитрий Пирог — российский боксер, выступавший в средней весовой категории, чемпион мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) в 2010–2012 годах, чемпион России 2006 года. Завершил спортивную карьеру в 2012 году.

С 2017 года является депутатом «Госдумы» от «Единой России» (получил мандат отказавшегося от депутатских полномочий Александра Меткина). Пирог — первый заместитель главы думского комитета по физической культуре и спорту.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Алена Нефедова
депутат задержание Аэропорт Пулково рейс полиция
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