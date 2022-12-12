Депутат от «Единой России» Федор Суслов погиб в ДТП с автобусом в Свердловской области

Депутат от «Единой России» погиб в ДТП в Свердловской области

Фото: МВД РФ

В Свердловской области внедорожник, за рулем которого находился депутат от «Единой России» и зампредседателя думы Ивдельского городского округа Федор Суслов, столкнулся с автобусом, в результате чего депутат погиб. Об этом РБК сообщили в администрации Ивдельского городского округа.

По данным регионального управления МВД, авария произошла 11 декабря около 13:00 мск в Нижнетуринском районе на 235-м км автодороги Екатеринбург — Серов. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки Yutong, следовавшим по маршруту 509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург, уточнили в ведомстве.

«В автобусе находились 27 пассажиров и водитель, пятеро из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в местную больницу», — сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, у погибшего водителя возьмут анализ, чтобы проверить наличие или отсутствие в его крови алкоголя или иных запрещенных веществ.

Федору Суслову было 63 года. Он был депутатом от «Единой России» и заместителем председателя Думы Ивдельского городского округа. Также Суслов занимал должность директора ООО «Спецтехника».

В июне на улице Сретенка в центре Москвы автомобиль, в котором находился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сбил курьера на велосипеде на пешеходном переходе. Миронов сообщил, что он находился в салоне, но момент аварии не видел, поскольку работал с документами. В управделами президента заявили РБК, что авария произошла с участием их автомобиля, а водитель вызвал скорую пострадавшему.

По данным телеграм-канала Baza, после аварии водитель скрутил номера и убрал мигалку. Миронов вышел из салона, пересел в другой автомобиль и уехал, сказал источник Shot.