Ученые в США рассказали об угрозе будущему оленеводства

Речь идет о хронической болезни истощения, которую впервые выявили у оленей в Колорадо в 1960-х годах. В 2000-х заболевание стало распространяться быстрее, сейчас случаи заражения есть почти в 30 штатах

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В некоторых американских штатах среди популяции оленей распространяется хроническая болезнь истощения (chronic wasting disease, CWD), сообщает The Wall Street Journal.

Болезнь, которой подвержены олени и лоси, неофициально называют «болезнью зомби» из-за влияния на животных — она поражает головной мозг, их поведение становится неадекватным. У животных снижается вес, нарушается координация, идет слюна и исчезает страх перед людьми. Впоследствии болезнь приводит к смерти.

Впервые заболевание выявили у оленей, содержащихся в неволе, в штате Колорадо в 1960-х годах, затем его обнаружили у диких зверей. В 2000-х болезнь стала распространяться быстрее. Сейчас, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, случаи заражения CWD зафиксированы в 29 штатах.

«Это растущая проблема. Ситуация движется не в том направлении, в котором мы хотим», — цитирует WSJ Эрин Шэнк, сотрудницу Департамента охраны природы штата Миссури.

В среднем между заражением CWD и проявлением заметных признаков проходят 18–24 месяца. По словам Шэнк, охотники иногда понимают по поведению животного, что оно заражено, но из-за длительного инкубационного периода болезни это удается не всегда. Поэтому иногда происходят случаи охоты на больных животных, у которых нет внешних признаков инфекции. Хотя подтвержденных случаев передачи болезни от животного к человеку нет, власти рекомендуют не есть мясо зараженных оленей.

«Возможно, CWD — это самая большая угроза для будущего оленеводства и охоты на оленей», — заявил WSJ Кип Адамс, специалист по охране природы Национальной ассоциации заводчиков оленей. — Ситуация продолжает ухудшаться по мере того, как она распространяется на новые штаты». Как пишет газета, самые худшие вероятные сценарии включают уничтожение определенных популяций оленей или лосей, особенно самцов, которые более восприимчивы к болезни. Это может угрожать многомиллиардной охотничьей индустрии.

Член Палаты представителей демократ Рон Кинд сообщил, что вместе с республиканцем Гленном Томпсоном внес в конгресс законопроект, который предполагает выделение сотен миллионов долларов на тестирование и мониторинг заблеваемости, а также исследования вакцин. По его словам, в условиях отсутствия лекарств от CWD лучшее, что сейчас можно сделать — пытаться узнать больше о том, как распространяется болезнь. «Мы можем замедлить распространение и надеяться на прорыв в исследованиях», — согласна с ним Эрин Шэнк.