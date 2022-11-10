Специалисты РАН назвали причину массовой гибели косуль на Урале

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Причиной массовой гибели косуль в Курганской области стала инфекция клостридиоз, говорится в сообщении Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

В середине октября о гибели парнокопытных животных сообщало местное информационное агентство Ura.ru. Всего в Курганской области пало 33 косули, а более десяти больных отстреляны охотниками. Также больных животных выявили в Богдановичском районе Свердловской области.

«Лабораторные исследования, проведенные во Владимире, в Федеральном центре охраны здоровья животных, показали наличие трех возбудителей болезней: клостридиоза, ринотрахеита и гемофилеза крупного рогатого скота в разных сочетаниях. Ветеринарные врачи Свердловской области по совокупности клинических признаков квалифицировали заболевание как клостридиоз», — сообщил заведующий лабораторией охотничьих животных Уральского отделения института Николай Корытин.

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Впервые о том, что среди косуль Далматовского и Шадринского округа распространилось неизвестное смертельное заболевание, сообщил со ссылкой на источники региональный портал URA.ru в середине октября. По данным портала, арендаторы земли в этих районах получили соответствующие письма от департамента гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов региона. 21 октября управление Россельхознадзора сообщило, что пробы биоматериала павших животных были отправлены для исследования в Челябинский филиал ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и лабораторию Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных (ВНИИЗЖ) во Владимире.

Клостридиоз животных относят к наиболее опасным бактериальным заболеваниям. Бактерии клостридии выделяют ботулотоксин — яд, способный за несколько дней привести к летальному исходу. Возбудитель клостридиоза обитает преимущественно в почве и воде. Он поражает как людей, так и животных. В частности, бактерии Clostridium tetani провоцируют возникновение столбняка.