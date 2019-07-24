СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа

Компания, долей в которой владеет Мария Воронцова, связана с созданием центра ядерной медицины СОГАЗа в Ленобласти. Инвестиции в проект с задачей «войти в топ-3 медицинских организаций мира» составят около 30 млрд руб.

Мария Воронцова (Фото: Телеканал «Доктор» / YouTube)

Одним из совладельцев созданной в январе 2019 года Новой медицинской компании, которая займется проектом по созданию центра ядерной медицины в Ленинградской области, является Мария Воронцова.

Воронцова — ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов. По данным ЕГРЮЛ, доля Воронцовой Марии Владимировны в капитале компании составляет 20%. Русская служба Би-би-си называет Воронцову старшей дочерью президента Владимира Путина, ранее об этом сообщал журнал New Times.

Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

Как «Номеко» связано с проектом центра ядерной медицины под Петербургом

Проект строительства многофункционального центра ядерной медицины в Ленинградской области реализует «СОГАЗ медицина». В базе СПАРК указано, что гендиректором «Номеко» является Владислав Баранов, он же руководит Международным медицинским центром «СОГАЗ» в Петербурге.