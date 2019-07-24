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United Technologies $165 (+21,73%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,74%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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СМИ сообщили об участии предполагаемой дочери Путина в проекте СОГАЗа
Компания, долей в которой владеет Мария Воронцова, связана с созданием центра ядерной медицины СОГАЗа в Ленобласти. Инвестиции в проект с задачей «войти в топ-3 медицинских организаций мира» составят около 30 млрд руб.
Мария Воронцова (Фото: Телеканал «Доктор» / YouTube)

Одним из совладельцев созданной в январе 2019 года Новой медицинской компании, которая займется проектом по созданию центра ядерной медицины в Ленинградской области, является Мария Воронцова.

Воронцова — ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов. По данным ЕГРЮЛ, доля Воронцовой Марии Владимировны в капитале компании составляет 20%. Русская служба Би-би-си называет Воронцову старшей дочерью президента Владимира Путина, ранее об этом сообщал журнал New Times.

Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

Как «Номеко» связано с проектом центра ядерной медицины под Петербургом

Проект строительства многофункционального центра ядерной медицины в Ленинградской области реализует «СОГАЗ медицина». В базе СПАРК указано, что гендиректором «Номеко» является Владислав Баранов, он же руководит Международным медицинским центром «СОГАЗ» в Петербурге.

Решение правительства о передаче земельного участка под строительство центра совпало по времени с учреждением «Номеко», пишет Би-би-си. А для сюжета телеканала «Россия 1», в котором говорится о планах построить под Петербургом центр ядерной медицины, комментарий предоставила Мария Воронцова. В титрах телеканал представил ее как детского эндокринолога и члена совета директоров «Номеко».

Формат участия «Номеко» и Марии Воронцовой в реализации проекта в статье не уточняется. РБК направил запрос в эту компанию.

Как будет работать медицинский центр СОГАЗа

Ядерные технологии в медицине применяются для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Они позволяют проводить диагностику на ранних стадиях заболевания, что увеличивает шансы на выздоровление. В ядерной медицине применяются специальные радионуклидные препараты и методы лучевой терапии. К ним относится и протонная терапия, которая будет представлена и в Ленинградской области. Эта терапия считается одной из наименее травматичных.

О проекте строительства многофункционального медицинского центра в Ленинградской области правительство региона сообщило в сентябре 2018 года. Его общая площадь превысит 110 тыс. кв. м, в комплексе будут стационар для детей и взрослых, онкологический центр и реабилитационный блок.

Клиника под Петербургом позволит разгрузить действующие в городе клиники, сообщали «РБК Петербург» в СОГАЗе в апреле 2019 года. Источник в «СОГАЗ медицине» оценивал инвестиции в проект в более 30 млрд руб. «Новый центр будет рассчитан на все категории граждан — застрахованных по ОМС и ДМС. Можно будет также получать услуги на коммерческой основе. Предполагается также, что новый центр будет работать не только с «СОГАЗ медициной», но и с другими страховыми компаниями», — говорил источник.

В начале июля Баранов заявил «Известиям», что медицинский центр планируют построить к концу 2021 года, он «должен войти в топ-3 медицинских организаций мира». Газета утверждала, что площадь комплекса составит более 200 тыс. кв. м. Клиника сможет принимать более 20 тыс. пациентов в год, в онкологическом центре будет 450 мест.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Полина Звездина
Теги: Владимир Путин, медицина, дочь, Санкт-Петербург
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