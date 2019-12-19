СМИ узнали об установке американских двигателей на «кукурузники»

Самолет с двигателем от американской Honeywell решили использовать в Магаданской области

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Принадлежащая Магаданской области компания «Авиация Колымы» получила в начале декабря самолет ТВС-2МС, который является модернизированным вариантом «кукурузника» Ан-2. От классической версии он отличается тем, что на этот самолет ставится не отечественный двигатель АШ-62ИР, а TPE-331-12, созданный американской Honeywell, сообщают «Ведомости».

Указывается, что модернизацией самолетов, производство которых было прекращено в конце 1980-х годов, занимается СибНИА. Установку зарубежных двигателей там объясняют, что в России по-прежнему эксплуатируют несколько сотен таких самолетов.

При этом там указали, что американский двигатель имеет преимущество перед советским, поскольку старый «кукурузник» летал на авиационном бензине, а новый на авиакеросине, который стоит в два раза дешевле.

Основная проблема «кукурузника» заключается в том, что он способен перевозить всего девять пассажиров и не может летать в темноте. В этом плане эффективней использовать более вместительный Ан-24.