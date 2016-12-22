ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,63 66,77 EUR Нал. 77,05 76,09 USD Бирж. 67,19 -0,09 EUR Бирж. 76,59 +0,16 USD ЦБ. 67,11 +0,37 EUR ЦБ. 76,47 +0,70 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3848,40 +289,50 IMOEX 2343,53 -0,29% RTSI 1098,75 -0,66% Brent 56,83 -2,89% DJIA 23675,64 +0,35% Nasdaq 6783,91 +0,45%
Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году
Лента новостей
Путину доложат об обращении из-за невыплаты зарплат на заводе «Черкизово» 12:42, Общество Суд оправдал бизнес-партнера экс-главы МУРа по делу ореховской ОПГ 12:42, Общество Госдума приняла закон о декриминализации репостов 12:35, Общество Когда, где и как начали «умнеть» вещи и что это дает человечеству 12:30, Партнерский материал Меньше — больше: 5 веских причин стать минималистом в новом году 12:26, Pink Против девелопера в Москве завели уголовное дело из-за долгостроя 12:26, Бизнес Чанпэн Чжао — РБК: «Лично я не торгую криптовалютой» 12:21, PRO Основатель крупнейшей криптобиржи назвал условия взлета цены криптовалют 12:20, Свое дело Суд решил заблокировать сайт Навального «Умное голосование» 12:20, Общество МИД пообещал ответить на появление военной базы США на Украине 12:18, Политика Тверские кейсы: от завода японских экскаваторов до современной типографии 12:15, Партнерский материал Между водителем Гусмана и замглавреда «Эха Москвы» произошла потасовка 12:12, Общество Ужесточение закона для девелоперов: что ждет рынок жилья в 2019 году 12:11, Недвижимость НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком второго СПГ-завода на €2,2 млрд 12:08, Бизнес Въехавшего в переход у «Славянского бульвара» водителя признали виновным 12:07, Общество Саундтреки-2018: выбор «РБК Стиль» 12:03, Стиль Правительство РФ изучит законопроекты о криптовалютах весной 2019 года 12:01, Крипто Вице-мэра Сочи по ЖКХ приговорили к году колонии 11:56, Общество Миллиарды на развлечениях: кто вошел в рейтинг богатейших знаменитостей 11:56, Фотогалерея  РФС выдвинул Санкт-Петербург на проведение финала Лиги чемпионов 11:56, Спорт Новый каркас столицы: что нового появилось в Москве 11:52, Партнерский материал Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году 11:51, Общество NYT узнала о доступе «Яндекса» к данным пользователей Facebook 11:42, Технологии и медиа В Крыму прошли учения расчетов ЗРК С-400 11:41, Политика Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 11:37, РБК и Porsche Российский форвард вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ 11:35, Спорт
Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году
Общество, 11:51
0
Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году
Цена туров для россиян в следующем году вырастет на 10–30%, заявили в АТОР. При этом, по данным экспертов, сэкономить можно будет, воспользовавшись скидкой на этапе раннего бронирования
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«С одной стороны, цены практически во всех сегментах туристического рынка вырастут по сравнению с 2018 годом, но, с другой стороны, скидки на стадии раннего бронирования будут выше, чем год назад», — сказала она, отметив, что таким образом можно сэкономить до 30%. Особенно это скажется на массовых направлениях.

В 2018 году наиболее востребованным у россиян направлением была Турция. Однако в следующем году эксперты прогнозируют рост цен на туры в эту страну на 25–30%. «Турки своих туристов вернули, турпоток наработали и завоевали новых сторонников отдыха в этой стране. Кроме того, в Турцию вернулись туристы из Европы, и теперь местному бизнесу нет необходимости заполнять отельные емкости любой ценой», — пояснила Ломидзе.

При этом она заметила, что возвращение на рынок основного конкурента Турции — Египта — позволит замедлить рост цен. Первое время египетские отельеры, по прогнозам АТОР, будут держать цены на уровне 2015 года, чтобы нарастить поток отдыхающих.

Отдых в Европе подорожает в среднем на 10%.

Сбербанк оценил расходы россиян на поездки по России
Финансы

АТОР прогнозирует, что цена туров по России будет расти в пределах инфляции. Особенно заметным будет рост цен на туры по рекам, поскольку, несмотря на подорожание топлива, речники в течение 2018 года не повышали цены. И теперь им проедется компенсировать этот разрыв, а также заложить в цену инфляцию. Также примерно на 10% будут расти цены на автобусные туры, это объясняется ростом стоимости моторного топлива.

Генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная рассказала РБК, что рост цен на турпакеты составит до 20%. По ее словам, это связано в первую очередь с ростом цен на топливо. «Тур состоит из перевозки и размещения. Перевозка подорожает в связи с ростом цен на топливо, и это не зависит от туристической компании <...> Также дорожают услуги в аэропорту. Плюс ежегодно повышается стоимость размещения в отелях на процент инфляции. Мы предполагаем, что цены вырастут на 10–20%, тут в разных отелях и странах по-разному», — сказала Подгорная.

Ранее в декабре эксперты Сбербанка заявили, что за первые десять месяцев 2018 года ​россияне потратили на поездки внутри страны 756,4 млрд руб. По оценкам аналитиков, объем рынка внутреннего туризма по итогам года увеличится на 10,3% (годом ранее было 5%) и составит 900 млрд руб. Наиболее посещаемыми регионами были Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Авторы: Александра Федотова, Мария Кокорева.
Теги: АТОР , туроператоры , отпуск
Главное
Аналитики АКРА заявили о кризисе ликвидности в Мордовии Экономика
Материалы по теме
В Ростуризме заявили о десятикратном сокращении задержек чартеров Общество
Больше всего за время ЧМ в России по картам Visa потратили туристы из США Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter