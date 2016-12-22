Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году

Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«С одной стороны, цены практически во всех сегментах туристического рынка вырастут по сравнению с 2018 годом, но, с другой стороны, скидки на стадии раннего бронирования будут выше, чем год назад», — сказала она, отметив, что таким образом можно сэкономить до 30%. Особенно это скажется на массовых направлениях.
В 2018 году наиболее востребованным у россиян направлением была Турция. Однако в следующем году эксперты прогнозируют рост цен на туры в эту страну на 25–30%. «Турки своих туристов вернули, турпоток наработали и завоевали новых сторонников отдыха в этой стране. Кроме того, в Турцию вернулись туристы из Европы, и теперь местному бизнесу нет необходимости заполнять отельные емкости любой ценой», — пояснила Ломидзе.
При этом она заметила, что возвращение на рынок основного конкурента Турции — Египта — позволит замедлить рост цен. Первое время египетские отельеры, по прогнозам АТОР, будут держать цены на уровне 2015 года, чтобы нарастить поток отдыхающих.
Отдых в Европе подорожает в среднем на 10%.
АТОР прогнозирует, что цена туров по России будет расти в пределах инфляции. Особенно заметным будет рост цен на туры по рекам, поскольку, несмотря на подорожание топлива, речники в течение 2018 года не повышали цены. И теперь им проедется компенсировать этот разрыв, а также заложить в цену инфляцию. Также примерно на 10% будут расти цены на автобусные туры, это объясняется ростом стоимости моторного топлива.
Генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная рассказала РБК, что рост цен на турпакеты составит до 20%. По ее словам, это связано в первую очередь с ростом цен на топливо. «Тур состоит из перевозки и размещения. Перевозка подорожает в связи с ростом цен на топливо, и это не зависит от туристической компании <...> Также дорожают услуги в аэропорту. Плюс ежегодно повышается стоимость размещения в отелях на процент инфляции. Мы предполагаем, что цены вырастут на 10–20%, тут в разных отелях и странах по-разному», — сказала Подгорная.
Ранее в декабре эксперты Сбербанка заявили, что за первые десять месяцев 2018 года россияне потратили на поездки внутри страны 756,4 млрд руб. По оценкам аналитиков, объем рынка внутреннего туризма по итогам года увеличится на 10,3% (годом ранее было 5%) и составит 900 млрд руб. Наиболее посещаемыми регионами были Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.