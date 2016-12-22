Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году

Цена туров для россиян в следующем году вырастет на 10–30%, заявили в АТОР. При этом, по данным экспертов, сэкономить можно будет, воспользовавшись скидкой на этапе раннего бронирования

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Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«С одной стороны, цены практически во всех сегментах туристического рынка вырастут по сравнению с 2018 годом, но, с другой стороны, скидки на стадии раннего бронирования будут выше, чем год назад», — сказала она, отметив, что таким образом можно сэкономить до 30%. Особенно это скажется на массовых направлениях.

В 2018 году наиболее востребованным у россиян направлением была Турция. Однако в следующем году эксперты прогнозируют рост цен на туры в эту страну на 25–30%. «Турки своих туристов вернули, турпоток наработали и завоевали новых сторонников отдыха в этой стране. Кроме того, в Турцию вернулись туристы из Европы, и теперь местному бизнесу нет необходимости заполнять отельные емкости любой ценой», — пояснила Ломидзе.

При этом она заметила, что возвращение на рынок основного конкурента Турции — Египта — позволит замедлить рост цен. Первое время египетские отельеры, по прогнозам АТОР, будут держать цены на уровне 2015 года, чтобы нарастить поток отдыхающих.

Отдых в Европе подорожает в среднем на 10%.

АТОР прогнозирует, что цена туров по России будет расти в пределах инфляции. Особенно заметным будет рост цен на туры по рекам, поскольку, несмотря на подорожание топлива, речники в течение 2018 года не повышали цены. И теперь им проедется компенсировать этот разрыв, а также заложить в цену инфляцию. Также примерно на 10% будут расти цены на автобусные туры, это объясняется ростом стоимости моторного топлива.

Генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная рассказала РБК, что рост цен на турпакеты составит до 20%. По ее словам, это связано в первую очередь с ростом цен на топливо. «Тур состоит из перевозки и размещения. Перевозка подорожает в связи с ростом цен на топливо, и это не зависит от туристической компании <...> Также дорожают услуги в аэропорту. Плюс ежегодно повышается стоимость размещения в отелях на процент инфляции. Мы предполагаем, что цены вырастут на 10–20%, тут в разных отелях и странах по-разному», — сказала Подгорная.

Ранее в декабре эксперты Сбербанка заявили, что за первые десять месяцев 2018 года ​россияне потратили на поездки внутри страны 756,4 млрд руб. По оценкам аналитиков, объем рынка внутреннего туризма по итогам года увеличится на 10,3% (годом ранее было 5%) и составит 900 млрд руб. Наиболее посещаемыми регионами были Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.