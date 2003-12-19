Н.Патрушев: Террористов смертников готовил Ш.Басаев

Террористические акты с использованием смертников проводятся под непосредственным руководством Шамиля Басаева, заявил сегодня директор ФСБ Николай Патрушев на встрече в Москве с руководителями российских СМИ.

По его словам, эти преступления организовываются так называемой "Исламской бригадой террористов Риядус-силихьийн", которой руководит Ш.Басаев, передает телеканал "Россия".

Террористами при проведении терактов делается ставка на получение максимального политического резонанса вследствие большого числа жертв среди мирного населения, отметил Н.Патрушев. Глава ФСБ также сообщил, что для осуществления этих акций, в частности, готовятся и используются фанатично настроенные женщины-смертницы в возрасте от 16 до 30 лет, либо женщины, похищенные из различных регионов России и прошедшие насильственную психофизическую обработку.

Напомним, что по официальным версиям, взрыв возле гостиницы "Националь", расположенной в самом центре Москвы, произошедший 9 декабря, и взрыв в электричке Кисловодск-Минводы 5 декабря совершены «шахидками». Также смертницами были совершены теракты прошедшим в летом в Москве.