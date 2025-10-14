В Калининграде мужчина поджег полицейскую машину недалеко от здания МВД

Жителя Калининграда задержали по подозрению в поджоге полицейской машины у здания регионального главка МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 9 октября, в Советском переулке, уточнили в ведомстве. По адресу Советский переулок, 7, находится региональный информационный центр МВД.

«Полицейские заметили, как злоумышленник облил транспортное средство воспламеняющейся жидкостью и поджег <...> Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 25-летний мужчина действовал по указанию третьих лиц. Поджигателя задержали на месте, он уже заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт). Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.