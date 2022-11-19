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«Газпром» сообщил о «разрыве» газопровода в Ленинградской области

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»: в Ленобласти произошел разрыв газопровода
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал восстановить подачу газа в котельные и жилые дома Всеволжского района в течение четырех часов
Фото: typical_vsevolozhsk / VK
Фото: typical_vsevolozhsk / VK

В Ленинградской области произошел разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград», участок отключен и завершается переподключение потребителей для газоснабжения из других источников, сообщили в компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», передает ТАСС.

«Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием. Пострадавших нет. Участок был оперативно отключен», — отметили в компании.

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Там добавили, что аварийная бригада направлена к месту разрыва и ведется подготовка к восстановительным работам.

Взрыв и пожар на газопроводе во Всеволжске (Ленинградская область) произошел днем 19 ноября. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы населению нет, сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В МЧС России причиной пожара назвали «разгерметизацию с последующим возгоранием»,

По словам губернатора, шесть отключенных из-за пожара ГРС (газораспределительных станций) переведут на резервную нитку снабжения, после чего газовые службы в течение четырех часов восстановят подачу газа в котельные и жилые дома Всеволжского района.

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Губернатор публиковал в своем телеграм-канале видео с места пожара, где видно, как пламя поднимается над лесом. Он уточнил, что происходит выгорание остатков газовой смеси и распространение огня по лесу маловероятно.

На место выехали следователи и криминалисты областного управления СК, проверку начала региональная прокуратура.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
газопровод взрыв Пожар Газпром Ленинградская область
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