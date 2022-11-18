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Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

МЧС: семь человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии
Фото: Mchsrb01 / Telegram
Фото: Mchsrb01 / Telegram

В деревне Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии при пожаре в жилом доме погибли семь человек, сообщило в Telegram региональное управление МЧС.

Среди погибших, по данным ведомства, пять детей. Все пятеро — мальчики. Также на месте пожара нашли тела взрослых — женщины и мужчины. Ранее в МЧС говорили, что спасли двоих детей.

Кирпичный дом, в котором произошло возгорание, находится на улице Молодежная. О пожаре спасателям сообщили около 3:27 мск. Когда они прибыли на место пожара, огонь уже распространился по всей площади одной из квартир. В доме квартиры две, уточнили в ведомстве.

Огонь тушили 62 человека и 25 единиц техники. В 5:19 пожар локализовали на площади 56 кв. м. Спустя 10 минут его потушили.

Проверку по факту произошедшего начала региональная прокуратура. В ведомстве подтвердили, что несколько человек выжили при пожаре. Пострадавших доставили в больницу.

В середине июня пожар произошел в многоэтажном доме в подмосковном городе Пущино. В результате пострадали два человека, в том числе один ребенок. Огонь успел распространиться на семь балконов, также горела одна квартира. Общая площадь пожара составила 22 кв. м.

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