В США запросили 15 лет для экс-миллиардерши Холмс по делу Theranos

Гособвинение постановило, что 180 месяцев тюремного заключения будет справедливым наказанием для Элизабет Холмс из-за ее масштабного мошенничества со стартапом Theranos, предлагавшим дешевый и быстрый анализ крови

Элизабет Холмс (Фото: Justin Sullivan /Getty Images)

Минюст США запросил для основательницы стартапа Theranos Элизабет Холмс наказание в виде 15 лет лишения свободы и выплаты $800 млн обманутым инвесторам, передает Reuters. Вынесение приговора запланировано на следующую неделю.

«Учитывая масштабность мошенничества Холмс <...> 180 месяцев тюремного заключения отражали бы серьезность преступлений, предусматривали справедливое наказание за них и сдержали бы Холмс и других», — говорилось в заявлении прокуроров.

Холмс ранее попросила окружного судью Эдварда Давилу не лишать ее свободы. В январе присяжные признали ее виновной по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, по каждому пункту предельный срок лишения свободы равен 20 годам.

Холмс основала компанию Theranos в 2005 году в качестве биотехнологического стартапа. Она утверждала, что разработала технологию, которая позволяла получить точный анализ крови всего из нескольких капель, что делало процедуру быстрой, дешевой и безболезненной. Холмс стала самой молодой женщиной-миллиардером, в 2015 году Forbes оценил ее состояние в $4,5 млрд (ей на тот момент был 31 год). Бизнесвумен принадлежала половина акций Theranos, рыночная капитализация самой компании на тот момент оценивалась в $9 млрд.

Спустя несколько месяцев после работы стартапа клиенты стали массово жаловаться на устройства Theranos, их результаты имели слишком большую долю ошибок, из-за чего для устранения погрешностей Theranos была вынуждена проводить параллельные анализы традиционным способом. Позже стало известно о том, что технология проведения анализа крови, о которой изначально говорила Холмс, была поддельной. 15 марта 2018 года Холмс предъявили обвинения в мошенничестве. Cейчас Forbes оценивает стоимость активов бизнесвумен в $0.