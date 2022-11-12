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В США запросили 15 лет для экс-миллиардерши Холмс по делу Theranos

Минюст США запросил 15 лет тюрьмы для Элизабет Холмс, основавшей стартап Theranos
Гособвинение постановило, что 180 месяцев тюремного заключения будет справедливым наказанием для Элизабет Холмс из-за ее масштабного мошенничества со стартапом Theranos, предлагавшим дешевый и быстрый анализ крови
Элизабет Холмс
Элизабет Холмс (Фото: Justin Sullivan /Getty Images)

Минюст США запросил для основательницы стартапа Theranos Элизабет Холмс наказание в виде 15 лет лишения свободы и выплаты $800 млн обманутым инвесторам, передает Reuters. Вынесение приговора запланировано на следующую неделю.

«Учитывая масштабность мошенничества Холмс <...> 180 месяцев тюремного заключения отражали бы серьезность преступлений, предусматривали справедливое наказание за них и сдержали бы Холмс и других», — говорилось в заявлении прокуроров.

Холмс ранее попросила окружного судью Эдварда Давилу не лишать ее свободы. В январе присяжные признали ее виновной по четырем пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, по каждому пункту предельный срок лишения свободы равен 20 годам.

Холмс основала компанию Theranos в 2005 году в качестве биотехнологического стартапа. Она утверждала, что разработала технологию, которая позволяла получить точный анализ крови всего из нескольких капель, что делало процедуру быстрой, дешевой и безболезненной. Холмс стала самой молодой женщиной-миллиардером, в 2015 году Forbes оценил ее состояние в $4,5 млрд (ей на тот момент был 31 год). Бизнесвумен принадлежала половина акций Theranos, рыночная капитализация самой компании на тот момент оценивалась в $9 млрд.

Спустя несколько месяцев после работы стартапа клиенты стали массово жаловаться на устройства Theranos, их результаты имели слишком большую долю ошибок, из-за чего для устранения погрешностей Theranos была вынуждена проводить параллельные анализы традиционным способом. Позже стало известно о том, что технология проведения анализа крови, о которой изначально говорила Холмс, была поддельной. 15 марта 2018 года Холмс предъявили обвинения в мошенничестве. Cейчас Forbes оценивает стоимость активов бизнесвумен в $0.


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