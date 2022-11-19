В аэропорту в Перу два пожарных погибли после столкновения с самолетом на взлетной полосе

В аэропорту Лимы два пожарных погибли после столкновения с самолетом

В аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе и загорелся. Погибли два пожарных, находившихся в автомобиле, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет

В аэропорту Хорхе Чавеса в столице Перу Лиме пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе и загорелся. Находившиеся в машине двое пожарных погибли, сообщает управляющая компания авиаузла Lima Airport Partners в опубликованном в «Твиттере» заявлении.

«Мы выражаем нашу солидарность с семьями Анхеля Торреса из пожарной роты Гарибальди 6 и Николаса Санта-Гадеа из пожарной роты Гарибальди 7, с которыми мы уже связались, чтобы оказать поддержку. В то же время мы проводим все необходимые расследования, чтобы определить причины этого факта», — говорится в заявлении.

Аэропорт в связи с произошедшим приостановил работу до 13:00 следующего дня (21:00 19 ноября по мск). Рейсы, которые должны были приземлиться там, перенаправляют в другие аэропорты.

С автомобилем службы авиационной пожарной безопасности столкнулся рейс LA2213 авиакомпании LATAM Airlines Peru, следовавший по маршруту Лима — Хулиака. Авиакомпания в «Твиттере» подтвердила это, отметив, что среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Столкнувшись с машиной самолет еще некоторое время продолжил движение с загоревшейся задней частью. Позже пожар потушили.

Прокуратура автономного региона Кальяо, где находится аэропорт, начала расследование по факту произошедшего, сообщило ведомство в «Твиттере». По его данным, в результате инцидента также пострадал один человек.