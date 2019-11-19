Суд в Киеве согласился отпустить Ляшко на поруки

Бывший депутат Верховной рады, глава Радикальной партии Олег Ляшко отпущен на поруки. Соответствующее решение принял во вторник Бориспольский городской районный суд, передает «Интерфакс-Украина».
Сообщается, что Ляшко отпустили на поруки Виктории Сюмар из партии «Европейская солидарность» и Михаилу Волынцу из «Батькивщины».
Прокуратура настаивала на аресте бывшего депутата. Его подозревают в избиении народного депутата от партии «Слуга народа», главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. Инцидент произошел 7 ноября в киевском аэропорту Борисполь.
Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов после того, как Рада разрешила импорт электроэнергии из Белоруссии и России. Герус счел инцидент провокацией.