Ляшко подрался с депутатом от партии Зеленского в аэропорту Киева

В киевском аэропорту Борисполь произошла драка между бывшим депутатом Рады, главой «Радикальной партии» Олегом Ляшко и нынешним депутатом от партии «Слуга народа», главой комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом. Об этом Ляшко сообщил в своем Facebook, прикрепив к посту видеозапись случившегося.

На кадрах видно, как лидер «Радикальной партии» нападает на оппонента, обвиняя его в «работе» на Россию и незаконном, по мнению Ляшко, нахождении в зале официальных делегаций аэропорта, где предоставляются комфортные условия высокопоставленным лицам.

В свою очередь, Андрей Герус сообщил на странице в Facebook, что «пострадала только рубашка», но с ним все в порядке.