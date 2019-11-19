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ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс.
Страсбургский суд назначил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, осужденным за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году
Сергей Удальцов (Фото: Сергей Ильицкий / EPA / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Из этой суммы €20 тыс. обязана выплатить Россия, €4 тыс. — Украина.

Координатор «Левого фронта» Удальцов и помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев были одними из инициаторов согласованной акции против фальсификаций на думских и президентских выборах, назначенной на 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Владимира Путина. Активисты планировали шествие по столичным улицам и митинг в парке на Болотной площади и Болотной набережной. Но после марша протестующие обнаружили, что площадь перекрыта полицией. Лидеры митинга, включая Удальцова, провели краткую сидячую акцию протеста, тогда как другие митингующие попытались прорваться через оцепление вокруг площади. Это привело к столкновениям с полицейскими и массовым задержаниям.

После этих событий СК возбудил дело о «массовых беспорядках». Кроме Удальцова и Развозжаева, по этому делу проходили более 30 человек. Нескольким из них ЕСПЧ ранее присудил компенсации за незаконное преследование.

В июле 2014 года Удальцов и Развозжаев получили по 4,5 года колонии по статье об организации массовых беспорядков (212 УК). Помимо событий на Болотной площади, им вменяли подготовку к аналогичным акциям в разных регионах России: о намерениях оппозиционеров совершить захват власти в России «по сценарию «цветных революций» на деньги из-за рубежа, говорилось в фильме «Анатомия протеста — 2» телеканала НТВ, и в результате проверки фактов из этого фильма СК возбудил дело. Развозжаеву также вменяли незаконное пересечение границы, поскольку он бежал на Украину.

В Страсбурге Развозжаев, помимо России, обжаловал действия властей Украины: он претендовал на политическое убежище в этой стране, однако в октябре 2012 года был похищен неизвестными и вывезен в Россию, после чего был арестован Басманным судом. Развозжаев утверждал, что в эти дни также подвергался пыткам.

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин (оставил эту должность в 2016 году) вскоре заявил, что Развозжаев совершил явку с повинной и признал все обвинения. Среди прочего Развозжаеву вменили разбойное нападение в 1997 году на ангарского предпринимателя Вячеслава Скуденкова и хищение из его квартиры 500 шапок из меха сурка — по этому делу Развозжаев когда-то проходил свидетелем. Дело о хищении шапок СК впоследствии прекратил за давностью.

Развозжаев считает, что Россия и Украина нарушили в отношении него запрет на пытки и бесчеловечное обращение (статья 3 Европейской конвенции), а также его право на уважение частной и семейной жизни (статья 8): власти не отпустили его из-под ареста для свидания с умирающей матерью и на ее похороны. Оба заявителя оспаривали нарушение со стороны России права на свободу и безопасность (статья 5) и на справедливое судебное разбирательство (статья 6), на свободу выражения мнения (статья 10) и свободу собраний (статья 11).

Удальцов также указывал на чрезмерность избранной для него меры пресечения (домашнего ареста) и необоснованность ее продления, а также на необоснованность ареста его имущества. Уже после освобождения, в 2019 году, по решению суда ему вернули деньги и автомобиль.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, «Болотное дело», ЕСПЧ, оппозиция
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