ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс.

Страсбургский суд назначил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, осужденным за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году

Сергей Удальцов (Фото: Сергей Ильицкий / EPA / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Из этой суммы €20 тыс. обязана выплатить Россия, €4 тыс. — Украина.

Координатор «Левого фронта» Удальцов и помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев были одними из инициаторов согласованной акции против фальсификаций на думских и президентских выборах, назначенной на 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Владимира Путина. Активисты планировали шествие по столичным улицам и митинг в парке на Болотной площади и Болотной набережной. Но после марша протестующие обнаружили, что площадь перекрыта полицией. Лидеры митинга, включая Удальцова, провели краткую сидячую акцию протеста, тогда как другие митингующие попытались прорваться через оцепление вокруг площади. Это привело к столкновениям с полицейскими и массовым задержаниям.

После этих событий СК возбудил дело о «массовых беспорядках». Кроме Удальцова и Развозжаева, по этому делу проходили более 30 человек. Нескольким из них ЕСПЧ ранее присудил компенсации за незаконное преследование.

В июле 2014 года Удальцов и Развозжаев получили по 4,5 года колонии по статье об организации массовых беспорядков (212 УК). Помимо событий на Болотной площади, им вменяли подготовку к аналогичным акциям в разных регионах России: о намерениях оппозиционеров совершить захват власти в России «по сценарию «цветных революций» на деньги из-за рубежа, говорилось в фильме «Анатомия протеста — 2» телеканала НТВ, и в результате проверки фактов из этого фильма СК возбудил дело. Развозжаеву также вменяли незаконное пересечение границы, поскольку он бежал на Украину.

В Страсбурге Развозжаев, помимо России, обжаловал действия властей Украины: он претендовал на политическое убежище в этой стране, однако в октябре 2012 года был похищен неизвестными и вывезен в Россию, после чего был арестован Басманным судом. Развозжаев утверждал, что в эти дни также подвергался пыткам.