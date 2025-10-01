 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В МВД связали причину отравления школьников в Екатеринбурге с протеином

МВД: отравившиеся в Екатеринбурге ученики могли надышаться протеиновым порошком
Фото: KELENY / Shutterstock
Фото: KELENY / Shutterstock

Отравившиеся в Екатеринбурге лицеисты могли надышаться протеиновым порошком, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«На месте работают сотрудники полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, опрашивают педагогов и учеников», — добавил он.

О массовом отравлении в лицее № 159 стало известно утром 1 октября. По данным прокуратуры, 12 пятиклассников, готовясь к занятию по физкультуре в раздевалке, почувствовали затрудненное дыхание. Их срочно госпитализировали, в настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно. СК начал проверку по ст. 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В Уфе две школьницы отравились лекарствами
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Как рассказал порталу E1.RU один из учеников, в раздевалке дети рассыпали протеин, после чего туда зашли пятиклассники и отравились. «Их начало тошнить, кружилась голова», — уточнил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области, а также направил запрос в МАОУ «Лицей № 159».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Екатеринбург школьники госпитализация
Материалы по теме
В Уфе две школьницы отравились лекарствами
Общество
В детском лагере в Башкирии отравились 25 человек
Общество
В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Илон Маск не исключил, что умрет на американском Марсе Политика, 12:42
Россиянин из НХЛ влетел головой в борт после толчка от соотечественника Спорт, 12:38
«Галс-Девелопмент» запустила кампанию «Строим счастье для людей» Пресс-релиз, 12:37
Крупный поставщик рыбы Unifrost закрыл сделку по покупке «Меридиана» Бизнес, 12:34
Кравцов призвал ограничить время с гаджетами учащимся до 16 лет Общество, 12:32
«Я большой фанат Снуп Догга». Что Дуров рассказал про TON в интервью Крипто, 12:30
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
В Италии разбился военный самолет Общество, 12:29
На Кольцевой линии метро Москвы приостановили движение из-за человек Общество, 12:28
Дмитрия Быкова заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках Политика, 12:25
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 12:24
СК попросил заочно арестовать журналистку Ратникову по делу о фейках Политика, 12:18
Минобороны сообщило о контроле над Вербовым в Днепропетровской области Политика, 12:15