В МВД связали причину отравления школьников в Екатеринбурге с протеином
Отравившиеся в Екатеринбурге лицеисты могли надышаться протеиновым порошком, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«На месте работают сотрудники полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, опрашивают педагогов и учеников», — добавил он.
О массовом отравлении в лицее № 159 стало известно утром 1 октября. По данным прокуратуры, 12 пятиклассников, готовясь к занятию по физкультуре в раздевалке, почувствовали затрудненное дыхание. Их срочно госпитализировали, в настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно. СК начал проверку по ст. 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).
Как рассказал порталу E1.RU один из учеников, в раздевалке дети рассыпали протеин, после чего туда зашли пятиклассники и отравились. «Их начало тошнить, кружилась голова», — уточнил он.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области, а также направил запрос в МАОУ «Лицей № 159».
