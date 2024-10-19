Вся Нигерия осталась без света из-за сбоя

В национальной энергосети Нигерии произошел третий за неделю масштабный сбой, жители по всей стране остались без света, пишет Daily Post. Сроки восстановления неизвестны

Фото: Akintunde Akinleye / EPA / ТАСС

В Нигерии утром 19 октября произошел масштабный сбой в работе национальной энергосети, люди по всей стране остались без света, пишет Daily Post.

По данным издания, во многих штатах объявлено о полном отключении электроэнергии, это уже третий блэкаут за неделю.

«Предприятия и домохозяйства продолжают страдать из-за перебоев с электроснабжением в стране на фоне высокой стоимости и нехватки топлива», — говорится в материале.

Information Nigeria перечисляет среди пострадавших населенных пунктов Абуджу, Бенин-Сити, Лагос, Энугу, Ибадан, Джос, Кадуну, Кано, Порт-Харкорт и Йолу. Издание называет возможными причинами сбоев технические проблемы, связанные с работой инфраструктуры или высоким спросом.

Как отмечает The Nation, все 22 энергетических предприятия прекратили свою деятельность.

Власти страны пока не называли сроки восстановления подачи электричества.

Ранее министр энергетики Нигерии Адебайо Аделабу заявил, что сбои в энергосистеме затрагивают 100% соответствующей инфраструктуры страны. «Повреждения сети носят глобальный характер. Мы говорим об электрических соединениях. Они могут отключиться из-за погодных условий, из-за износа некоторых элементов инфраструктуры. Самое важное — это скорость реагирования на устранение неполадок», — приводит его слова Information Nigeria.

С начала 2024 года это уже восьмой сбой в работе энергосистемы Нигерии, пишет The Nation. В июле вся территория страны также осталась без света.