Вся Нигерия осталась без света из-за сбоя

Сначала свет пропал в пяти юго-восточных штатах, потеря электроснабжения вызвала выход из строя всей сети. Это как минимум третья крупная авария с начала года, пишет Daily Post

Фото: Bernd Msrz / Imago / Global Look Press

На всей территории Нигерии пропало электричество, причиной стал сбой в работе национальной энергосети. Об этом сообщает Daily Post со ссылкой на Эмеку Эзе — руководителя отдела коммуникаций компании Enugu Electricity Distribution Company (EEDC), которая поставляет электроэнергию потребителям.

По данным компании, авария в национальной электросети произошла около 15:09 (17:09 мск) 6 июля. Сначала электричество пропало в юго-восточных штатах — Абиа, Анамбра, Эбони, Энугу и Имо. Затем потеря электроснабжения привела к выходу из строя всей сети.

В EEDC уточнили, что ожидают данных относительно восстановления энергоснабжения.

Как пишет издание, только в 2024 году в Нигерии произошло не менее трех крупных системных аварий, которые привели к массовым отключениям электричества. По данным государственной энергокомпании Transmission Company of Nigeria, за последние 14 лет такие ситуации возникали 227 раз.

В конце июня на всей территории Черногории, за исключением северной части страны, пропал свет из-за сбоя в системе энергоснабжения. Одновременно произошли масштабные отключения электроэнергии в Албании, Боснии и Герцеговине и в части Хорватии.