 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вся Нигерия осталась без света из-за сбоя

На всей территории Нигерии пропал свет из-за сбоя
Сначала свет пропал в пяти юго-восточных штатах, потеря электроснабжения вызвала выход из строя всей сети. Это как минимум третья крупная авария с начала года, пишет Daily Post
Фото: Bernd Msrz / Imago / Global Look Press
Фото: Bernd Msrz / Imago / Global Look Press

На всей территории Нигерии пропало электричество, причиной стал сбой в работе национальной энергосети. Об этом сообщает Daily Post со ссылкой на Эмеку Эзе — руководителя отдела коммуникаций компании Enugu Electricity Distribution Company (EEDC), которая поставляет электроэнергию потребителям.

По данным компании, авария в национальной электросети произошла около 15:09 (17:09 мск) 6 июля. Сначала электричество пропало в юго-восточных штатах — Абиа, Анамбра, Эбони, Энугу и Имо. Затем потеря электроснабжения привела к выходу из строя всей сети.

В EEDC уточнили, что ожидают данных относительно восстановления энергоснабжения.

В Черногории и соседних странах почти полностью пропал свет
Общество
Виды Черногории

Как пишет издание, только в 2024 году в Нигерии произошло не менее трех крупных системных аварий, которые привели к массовым отключениям электричества. По данным государственной энергокомпании Transmission Company of Nigeria, за последние 14 лет такие ситуации возникали 227 раз.

В конце июня на всей территории Черногории, за исключением северной части страны, пропал свет из-за сбоя в системе энергоснабжения. Одновременно произошли масштабные отключения электроэнергии в Албании, Боснии и Герцеговине и в части Хорватии.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Нигерия сбой отключение электричества
Материалы по теме
Большая часть Энергодара осталась без света и воды после атаки
Политика
В Черногории и соседних странах почти полностью пропал свет
Общество
На Украине в эфире телемарафона в студии пропал свет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Советник главы Крыма назвал причину пожара на газопроводе под Алуштой Общество, 03:00
СК установил личности двух жертв взрыва на насосной станции в Волгограде Общество, 02:45
«Аэрофлот» заявил о стабильной ситуации с рейсами из Шереметьево Общество, 02:38
Возникший после аварии на газопроводе под Алуштой пожар локализовали Общество, 02:20
KIU сообщил о смерти брата Подоляка в России Политика, 02:20
В Павлограде прозвучали взрывы Политика, 02:06
Вся Нигерия осталась без света из-за сбоя Общество, 01:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число раненых при обстреле Горловки выросло до девяти Политика, 01:12
МЧС раскрыло подробности пожара на газораспределителе возле Алушты Общество, 01:11
В Дагестане более 70 тыс. человек остались без света из-за замыкания Общество, 00:58
В Алуште и окрестностях приостановили газоснабжение из-за пожара Общество, 00:57
Близ Калининграда заметили американский разведывательный беспилотник Политика, 00:24
Как Англия и Нидерланды вышли в полуфинал Евро-2024. Фоторепортаж Спорт, 00:22
Нидерланды и Англия в полуфинале. Что произошло на Евро Спорт, 00:05