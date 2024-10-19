Жители севера Санкт-Петербурга остались без света

«Россети»: энергоснабжение на севере Санкт-Петербурга восстановят к 17:00

Почти 300 домов на севере Петербурга остались без света, жители слышали звуки взрывов, пишет «Фонтанка». «Россети» объяснили произошедшее технологическим нарушением на оборудовании. Подачу электричества восстановят к вечеру

Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга нарушено в результате аварии, его намерены восстановить к 17 часам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Бригады ПАО «Россети Ленэнерго» восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Петербурга. Они приступили к работам сразу после произошедшей аварии», — говорится в сообщении. Власти не уточнили причины аварии.

Подачу электричества возобновили на объектах водо- и теплоснабжения, почти завершено восстановление работы светофоров. По данным администрации, авария не оказала серьезного влияния на дорожную обстановку.

В администрации добавили, что губернатор Александр Беглов и городское правительство «осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов».