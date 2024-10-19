 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жители севера Санкт-Петербурга остались без света

«Россети»: энергоснабжение на севере Санкт-Петербурга восстановят к 17:00
Почти 300 домов на севере Петербурга остались без света, жители слышали звуки взрывов, пишет «Фонтанка». «Россети» объяснили произошедшее технологическим нарушением на оборудовании. Подачу электричества восстановят к вечеру
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга нарушено в результате аварии, его намерены восстановить к 17 часам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Бригады ПАО «Россети Ленэнерго» восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Петербурга. Они приступили к работам сразу после произошедшей аварии», — говорится в сообщении. Власти не уточнили причины аварии.

Подачу электричества возобновили на объектах водо- и теплоснабжения, почти завершено восстановление работы светофоров. По данным администрации, авария не оказала серьезного влияния на дорожную обстановку.

В администрации добавили, что губернатор Александр Беглов и городское правительство «осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов».

В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за БПЛА
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram
Отключение электричества на севере Санкт-Петербурга произошло утром 19 октября. Как пишет «Фонтанка», жители Приморского района слышали звуки взрывов, после чего пропал свет почти в 300 домах. В ПАО «Россети Ленэнерго» изданию объяснили произошедшее технологическим нарушением на оборудовании 110 кВ.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург энергоавария «Россети» электричество
Материалы по теме
В Первомайске в ЛНР пропал свет из-за пожара на нескольких улицах
Общество
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за БПЛА
Политика
В Приморье пропал свет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Румыния ночью подняла в воздух истребители из-за беспилотникаПолитика, 13:27
Глава «Зенита» отреагировал на сообщение о смене гражданства СантосомСпорт, 13:19
На Ладожском озере два человека погибли из-за опрокидывания лодкиОбщество, 13:14
В Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские»Общество, 13:09
Захарова прокомментировала слова датчанина о взрывах на Nord StreamПолитика, 13:01
«Спартак» победил «Амур» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:2Спорт, 12:55
В Нидерландах назвали условие для вступления Украины в НАТОПолитика, 12:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жители севера Санкт-Петербурга остались без светаОбщество, 12:41
Еще одна группа белорусских военных пройдет обучение в РоссииПолитика, 12:32
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Зоряное в ДНРПолитика, 12:28
Хореограф Михайлов сообщил о женитьбе на Липницкой и рождении ребенкаСпорт, 12:22
Беременным будут вручать письмо от патриарха КириллаОбщество, 12:17
Число пострадавших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до девятиОбщество, 12:10
Антон Силуанов — РБК: «Нам пришлось принимать нестандартные решения»Экономика, 12:05