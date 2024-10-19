Жители севера Санкт-Петербурга остались без света
Энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга нарушено в результате аварии, его намерены восстановить к 17 часам, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Бригады ПАО «Россети Ленэнерго» восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Петербурга. Они приступили к работам сразу после произошедшей аварии», — говорится в сообщении. Власти не уточнили причины аварии.
Подачу электричества возобновили на объектах водо- и теплоснабжения, почти завершено восстановление работы светофоров. По данным администрации, авария не оказала серьезного влияния на дорожную обстановку.
В администрации добавили, что губернатор Александр Беглов и городское правительство «осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов».
«Фонтанка», жители Приморского района слышали звуки взрывов, после чего пропал свет почти в 300 домах. В ПАО «Россети Ленэнерго» изданию объяснили произошедшее технологическим нарушением на оборудовании 110 кВ.
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